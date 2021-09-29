مرشحة في الانتخابات القطرية: يجب أن يكون هناك "كوتة" للمرأة في البرلمان

طالبت لينا ناصر الدفع، المرشحة في أول انتخابات برلمانية تشهدها قطر، بأن يكون للمرأة "كوتة" أو حصة منفصلة من مقاعد البرلمان.

الدوحة – سبوتنيك. وقالت لينا ناصر، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول: "ليس عندنا كوتة في عدد المقاعد حتى الآن، وبالتشريع نحتاج إلى كوتة لدفع المرأة إلى الأمام".

وأضافت المرشحة القطرية "يجب أن تشارك المرأة بالبرلمان ويكون لها مكانة خاصة بالبرلمان لأنه من الصعب في الوقت الحالي إقناع الرجل بأن يعطيني صوته".

وتابعت "هذه هي أول مرة تجرى فيها الانتخابات القطرية، فيفضل الرجل أن يأخذ المقعد رجل مثله"، متسائلة "كيف ننادي إن عندنا انتخابات تشريعية تكون ناجحة بدون مشاركة المرأة؟".

وأشارت المرشحة القطرية "ترشحت في الانتخابات لأنه من حقي كعنصر فعال في البلد، ولأن الدستور ضمن حقي في المشاركة".

وشددت ناصر على أنه "إذا كانت هناك أي انتخابات أو برلمان بدون وجود المرأة فاعتبره غير كامل".

وفيما يتعلق بالأمور التي ستركز عليها في حال فازت بعضوية البرلمان القطري، قالت ناصر "القوانين اللي تخدم البلد نعمل شيء بها لتنهض البلد، ومنها على سبيل المثال قانون الإسكان وهو موجود منذ فترة طويلة لكنه غير مفعل".

وتابعت موضحة أن "القانون يتعلق بانتفاع المواطن بحق الإسكان ولكنه من جهة المرأة معطل ويطبق على الرجال فقط"، مشددة "نريد المساواة وشعاري عدل التشريع وعدالة التوزيع للجميع".

وأردفت بقولها "المرأة تأخذ حقوقها في قطر ولكن ليس كما يجب فإذا كانت امرأة تملك كفاءة علمية المفروض أن تحصل على مناصب عليا"، داعية إلى "ضرورة إعطاء المجال للمرأة".

جدير بالذكر أن لينا ناصر الدفع هي مواطنة قطرية مرشحة لمجلس الشورى القطري عن الدائرة 17 - الريان العتيق.

وبدأت في 15 أيلول/سبتمبر الجاري حملات الدعاية للمرشحين في أول انتخابات لمجلس الشوري (البرلمان) المقررة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويتألف مجلس الشورى، بحسب المرسوم الذي أقره أمير البلاد تميم بن حمد، من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وذلك بدلا من تعيينه جميع أعضاء المجلس.

ويتنافس 284 مرشحا، بينهم 28 امرأة، للفوز بـ 30 مقعدا من إجمالي 45، يعين أمير البلاد الباقي منها.