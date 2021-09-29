كشف تفاصيل جريمة كبرى للاتجار بالبشر في البحرين

ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن النيابة استكملت تحقيقاتها في الواقعة التي يقوم بها تشكيل عصابي، وقررت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية ليتم محاكمتهم خلال الشهر المقبل.
إحالة أكبر قضية اتجار بالأشخاص مرتكبة من قبل جماعة إجرامية مكونة من 19 متهمhttps://t.co/j15hdnfIgF— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 29, 2021
ولفتت الوكالة إلى أنه تم فتح التحقيق في الواقعة بناء على بلاغات من 11 ضحية، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى أن التشكيل العصابي يمتهن الاتجار بالبشر (عاملات المنازل)، اللواتي يتم استغلالهن في الأعمال المنافية للآداب.
وأوضحت الوكالة أن تحقيقات النيابة البحرينية كشفت أن بعض أفراد التشكيل العصابي يقومون بخداع الفتيات وإيهامهن بوجود فرص عمل أفضل في أماكن أخرى لاستدراجهن من أجل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد احتجازهن بالقوة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)