"حماس" تخير الموظفين بين التطعيم والخصم من الإجازات

أعلنت حكومة حركة "حماس" في قطاع غزة، فرض التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على موظفي القطاع العام لتجنب الخصم من إجازاتهم إذا أصيبوا بالفيروس وانقطعوا عن العمل.

جاء هذا في تصريح صحفي لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، بحسب "فرانس برس".

وقال المسؤول الفلسطيني إن الموظف غير المحصن سوف تخصم إجازته ولن تكون مدفوعة الأجر في حال أصيب بالفيروس.

وأوضح معروف أن هذا القرار سيطبق بدءا من مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكد معروف على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين الذين لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة بالحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

ووفقا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح تم منحهم مهلة حتى الأول من الشهر المقبل للقيام بذلك.

يذكر أن قطاع غزة قد شهد مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث سجل أكثر من 168 ألف إصابة بينها 1.375 وفاة.

ويضم قطاع غزة المحاصر من إسرائيل برا وبحرا وحوا، مليوني نسمة وتحكمه حركة حماس منذ عام 2007.