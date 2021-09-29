مبادرة ألمانية لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان

يواجه اللبنانيون وضعا اقتصاديا صعبا سلط الضوء على أزمة أكبر يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ليس لديهم أي عمل يساعدهم على توفير احتياجات الحياة الضرورية.

وتسعى ألمانيا إلى المساهمة في تخفيف معاناة اللبنانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الظروف الحالية عن طريق مبادرة تهدف إلى دعمهم في المقام الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دينيس كوميتات، إن "الأزمات الحالية في لبنان تكون أصعب على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ليس لديهم وظائف".

وتابع على "تويتر": "نعمل على توفير فرص عمل متساوية للجميع بدعم من سفير ألمانيا لدى لبنان".

ونشر كوميتات، مقطع فيديو، يرصد جانبا من جهود المبادرة، التي ساهمت في توفير فرص عمل لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في أحد المشروعات الزراعية.

الأزمات الحالية أصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لديهم وظائف. بدعم من سفير #ألمانيا 🇩🇪 لدي #لبنان @GermanEmbBeirut عبر @KfW_Beirut، نعمل على توفير فرص عمل متساوية للجميع. تعرف على يوسف ومحمد وأحمد الذين عملوا على إعادة تأهيل قنوات الري في قبة شمرة. https://t.co/yHc7MDmlDq — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) September 29, 2021

ويشهد لبنان تدهورا كبيرا في الوضع المالي للبلاد تفاقم بسبب التأخر في التوافق على تشكيل الحكومة.

ورغم تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، الشهر الجاري، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة.

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