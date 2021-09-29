الكاظمي يعلق على بيان السيستاني بشأن الانتخابات العراقية

علّق مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، على بيان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن تأمين العملية الانتخابية مسؤولية الدولة.

وكتب الكاظمي، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان المرجع الأعلى حول الانتخابات"، مشيرا إلى أن البيان يتضمن معان إنسانية ووطنية.

وأكد الكاظمي على التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات، داعيا المرشحين للالتزام بالقانون في ذات الوقت الذي وجه فيه دعوة للعراقيين بالمشاركة على نطاق واسع لاختيار من يمثلهم في الانتخابات المقبلة.

تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية.

نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 29, 2021

يذكر أن بيان السيستاني، الذي أصدره اليوم الأربعاء، دعا العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه يجب أخذ العبر والدروس من تجارب الماضي، وكيف تساهم أصواتهم في رسم مستقبل العراق.

وقبل أيام، وجّه الكاظمي رسالة إلى العراقيين وصفهم فيها بـ "شعب التضحيات وصناع التغيير"، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لها دور مهم لمستقبل العراقيين وأبنائهم".

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