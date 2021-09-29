التعليم المصرية توجه 5 رسائل لأولياء الأمور قبل الدراسة

وجّهت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الأربعاء، 5 رسائل لأولياء الأمور، قبل بدء العام الدراسي.

وجاءت رسائل ونصائح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أولياء الأمور، تزامنا مع انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بحسب صيحفة "المصري اليوم".

وقالت الوزارة إن أولياء الأمور يتحملون مسؤولية كبيرة، لتوضيح كافة الحقائق حول فيروس كورونا، مع الجدية في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها.

وجاءت الرسائل التي وجهتها الوزارة، على النحو التالي:

متابعة صحة الأطفال والحرص على بقائهم داخل المنزل إذا شعروا بالمرض.

تعليم الأطفال ممارسات النظافة العامة الجيدة.

العمل على تشجيع الأطفال على طرح أسئلة وتقاسم مشاعرهم مع الآباء ومع معلميهم.

الاعتماد على الحقائق وتذكير الطلاب بضرورة الاهتمام ببعضهم البعض.

التنسيق مع المدرسة من أجل الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها.

وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، أكد في تصريحات مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الدراسة في موعدها ولا تغيير في ذلك"، قائلا: "العام الدراسي سيبدأ في موعده ولا داعي لتكرار هذا السؤال، رغم كل ما نقوله في التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة ليل نهار".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه، أمس الأحد، باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه خلال اجتماع مع الوزراء والمسؤولين المختصين باتباع أعلى درجات التدقيق في منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكل العاملين في المنظومة التعليمية.

كما أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أخيرا، أنه لن يسمح لأي معلم بدخول المدرسة الخاصة به من دون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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