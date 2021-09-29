الإمارات والمغرب يبحثان التنسيق المشترك في المجال العسكري وقضايا المنطقة

بحث وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، أمس الثلاثاء، مع الفريق أول بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، سبل التنسيق في المجال العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال البواردي الفاروق والوفد المرافق له، بمكتبه، حيث شدد الوزير الإماراتي على متانة وعمق وتميز العلاقات بين البلدين، التي قال إنها تقوم على أساس تاريخي ومنفعة متبادلة وشراكات عسكرية واقتصادية وتنموية تخدم التنمية الشاملة في البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحث الطرفان العلاقات الثنائية والاستراتيجية وكيفية تدعيمها وتطويرها، والسعي لتطوير التعاون في جميع القطاعات، وعلى وجه الخصوص المجال العسكري والدفاعي.

من جانبه أبدى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية سعادته بزيارة الإمارات وبالدور الذي تلعب في دعم القضايا العربية، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها مع الإمارات.

وأكد في حديثه أن الإمارات تمارس دورا رائدا ومشرفا في المنطقة والإقليم، كما تدعم وتساند الممكلة المغربية في مجالات عدة، لافتا إلى المبادرات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي أطلقتها لدعم البلدان في مواجهة تداعيات الجائحة.

وبعد اللقاء، زار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، حيث استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، والتطورات على مختلف الأصعدة.

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