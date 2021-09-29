رئيس وزراء الأردن يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

وصل رئيس مجلس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، إلى بيروت في زيارة تستمر حتى مساء غد الخميس.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، والسفير الأردني في بيروت وليد الحديد، كانا في استقبال الخصاونة.

1/3 وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد .

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد ... pic.twitter.com/d1sBdRQg6N — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 29, 2021

​وعقب وصول الوفد الأردني إلى مطار بيروت، عقد ميقاتي والخصاونة لقاء في قاعة كبار الزوار بالمطار. واستمر اللقاء عدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

ومن المقرر أن يستهل الخصاونة زيارته إلى لبنان صباح الخميس باجتماع مع ميقاتي في السراي الكبير، يعقبه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك.

كما يلتقي الخصاونة لاحقا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.