وصول وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين.... فيديو

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، على صفحته الشخصية على "تويتر"، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لهبوط طائرته على الأراضي البحرينية في أول زيارة تاريخية رسمية لوزير إسرائيلي إلى المملكة.

وتهدف زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين لافتتاح سفارة بلاده في المنامة.

وزير الخارجية يائير لبيد وصل إلى البحرين في أول زيارة رسمية وتاريخية لوزير إسرائيلي إلى المملكة. شاهدوا لحظات هبوط الطائرة🇮🇱🇧🇭@yairlapid pic.twitter.com/JIrqLs7uhS — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 30, 2021

ونشر لابيد في وقت سابق تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أسافر غدا في زيارة رسمية هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى مملكة البحرين".

وأضاف: "في إطار الزيارة سوف أفتتح سفارة إسرائيل في المنامة، وألتقي مع نظيري وزير الخارجية (البحريني عبد اللطيف الزياني)، وأوقع على سلسة من الاتفاقيات الثنائية".

قبل لحظات: وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني🇧🇭 يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد🇮🇱 في مطار البحرين الدولي في العاصمة المنامة. نسجل التاريخ بهذه اللحظات



📸Shlomi Amsalem/GPO pic.twitter.com/M8gNY519Yr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 30, 2021

وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت إسرائيل تعيين إيتان نائيه، سفيرا لها في المنامة.

وفي 14 من ذات الشهر، قدم سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة أوراق اعتماد لرئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ.

وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل أنها ستبدأ اعتبارا من ظهر الخميس (الفائت)، تدشين خط طيران مباشر مع البحرين، يشمل رحلتين أسبوعيا، تسيّرهما شركة الطيران البحرينية "غولف إير"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد وقعت منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من البحرين والإمارات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.​