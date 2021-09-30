نفوق مأساوي لأسماك العراق إثر تلوث مياه الأنهار... فيديو

شهدت محافظة كربلاء، وسط العراق، نفوقا مأساويا للأسماك في كارثة بيئية سببها تلوث مياه الأنهار بالقمامة ومياه الصرف الصحي.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق تكدس النفايات، بالإضافة لنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في أنهر الهندية والرشدية داخل مدينة كربلاء وفي بحيرة الرزازة غربي المحافظة.

وغطّت أكوام القمامة والسمك الميت أسطح الأنهر في المدينة التي تشهد توافد حشود الزائرين لحضور مراسم أربعينية الحسين، بحسب وكالة "رابتلي".

وقال علي موسى، وهو أحد أصحاب المواكب التي تخدم الزوار في المناسبة: "هناك قذف للنفايات في الأنهر وهناك مياه آسنة تقذف في الأنهر في محافظة كربلاء، وهو أمر يؤثر سلبا مستقبلا".

وأضاف موسى: "لابد أن تكون هناك عملية تعاون كبيرة جدا لإنجاح كل زيارة تمر بها المحافظة. وهذا الأمر نراه للأسف سنة بعد أخرى خلال الزيارة، ولا نجد تعاون بين المواكب والدوائر الخدمية، والمحافظة على البيئة هو واجب كل مواطن وكل من يخدم الزائرين".

وشهد العراق الشهير بثروته السمكية، نفوق أعداد هائلة من الأسماك التي غطت أسطح الأنهر والأهوار في عدة محافظات من الوسط والجنوب لاسيما محافظتي بابل والديوانية، بعد تسميمها على يد مجهولين.

ويحيي الملايين من المسلمين من داخل العراق وخارجه زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، جنوبي بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.