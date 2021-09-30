وزارة الكهرباء العراقية تؤكد لـ "سبوتنيك" تقديمها مقترحات لطهران لتسديد ديون الغاز

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أنها قدمت عدة مقترحات إلى إيران لتسديد مستحقات ديون الغاز الإيراني المترتبة على استيراد الغاز من طهران لتشغيل محطات الكهرباء وسط وجنوبي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لسبوتنيك: "إن الوزارة وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية يتابعون موضوعات معدلات الغاز، وتطرح الوزارة إمكانية تسديد الديون واجبة الدفع من استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في العراق".

وأضاف موسى أن "هناك مستحقات واجبة الدفع يشدد الجانب الإيراني على دفعها، والجانب العراقي ممثلا بوزارة الكهرباء قدم عدة مقترحات لتسديد هذه الديون وننتظر الإجابة من الجانب الإيراني على هذه المقترحات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن الجانب الإيراني يدرس حاليا المقترحات التي قدمها العراق.

واجتمع مساعد الوزير الإيراني مجيد تشنكي، أمس الأربعاء، مع كبار مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية في طهران، مطالبا الجانب العراقي بالالتزام بالعقود الجارية والاتفاقيات السابقة".

ويعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.