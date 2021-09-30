السعودية تطلق تحذيرا لمواطنيها بشأن استقدام العمالة من مكاتب وهمية

حذرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، المواطنين من استقدام العمالة من مكاتب وهمية من دولة آسيوية.

ونشرت السفارة السعودية في الفلبين، صباح اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، حذرت من خلالها من استقدام العمالة من مكاتب وهمية من الفلبين، بهدف عدم تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.

عزيزي المواطن أنت الأهم pic.twitter.com/e7eU87hSPs — Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH) September 30, 2021

وشددت السفارة السعودية في مانيلا على المواطنين التعاقد مع العمالة من الفلبين عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، بحسب قوانين وأنظمة استقدام تلك العمالة الفلبينية، والتي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية السعودية، وكذلك وزارة العمل الفلبينية.

وأشارت السفارة إلى أنه لا يمكن استقدام العمالة عبر الوسطاء والسماسرة، وإنما عبر مكاتب رسمية بغرض الحفاظ على حقوق الطرفين، صاحب العمل والعامل، آملة الالتزام بالتعليمات الخاصة باستقدام العمالة.

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