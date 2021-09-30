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    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

    محمد بن راشد: إكسبو دبي قمة الفخر الوطني والثقة العالمية

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    إكسبو 2020 دبي (35)
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    عبر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره باستقبال ممثلي 192 دولة في "إكسبو 2020 دبي" لوضع الحلول للتحديات العالمية على أساس التعاون الدولي.

    وقال ابن راشد: "إن مسيرة عشر سنوات لتنظيم أكبر حدث دولي يمتد لستة أشهر يشارك فيه عدد تاريخي من الدول يصل إلى 192 دولة، هو قمة الفخر الوطني والثقة العالمية بالإمارات، فقد أثبت أبناء الإمارات قدرة استثنائية مرة تلو الأخرى على التفوق في أية مهمة يتصدون لقيادتها خدمة للبشرية في أكثر من مهمة وفي أكثر من موقع، ليثبتوا للعالم أن الإمارات شجرة مثمرة تتسع ظلالها لكل الطامحين بغد أفضل لهذا الكوكب"، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    أبو الغيط يزور جناح جامعة الدول في معرض إكسبو 2020

    ومع انطلاق أعمال إكسبو 2020 استذكر ابن راشد كلا من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الراحلَين، وقال: "هذا غرسكما، فهذه الثقة العالمية نتاج رؤيتكما وعزمكما على تخطي الصعاب والتحديات، والعالم اليوم يستلهم من تلك الرؤية، أن الحضارة لا تبنى ولا تنهض إلا بوجود التحديات، فكان هذا الدرس الأول والأهم الذي تعلمناه منكما وننقله للأجيال، واليوم نعرضه أمام العالم، بهذا الإنجاز والإبهار الذي صنعه أبناء الإمارات".

    وعن تنظيم الحدث قال ابن راشد: "إن الإمارات عملت على مدار عقد من الزمان لتجسيد وعدها بتنظيم إكسبو تاريخي وغير مسبوق، وها هي تفي بالوعد، للعالم بحدث سيسكن ذاكرة البشرية ليس من باب الإبهار فقط، بل أيضا لأنه وضع أجندة عمل عالمية للبحث عن الحلول للتحديات التي تواجه عالم اليوم مثل قضايا البيئة والطاقة والتعليم والصحة والفقر، وتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتأثير الإيجابي في حياة الشعوب وتغييرها للأفضل".

    ووجه حاكم تحية ترحيب للمشاركين قائلا لهم "أنتم في بيتكم، وتجربتنا التنموية في تصرفكم وفي خدمتكم، اليوم تجمعنا مدينة إكسبو، مدينة العالم، لنتشارك معاً في صياغة مستقبل أفضل للأجيال، فمصيرنا واحد وشعوبنا تنتظر منا إعلاء التعاون الفعال لتغيير واقعها نحو غد أكثر إشراقاً ونمواً وأكثر استدامة، ووضع خارطة طريق لأهم التوجهات الاقتصادية والتنموية والثقافية لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وأملنا أن تكون انطلاقة هذا الحدث يوماً عالمياً وشهادة ميلاد للتعاون والتسامح والسلام، لنجمع الأيادي في تحالف يشمل خيره الجميع بعدالة وإنصاف".

    الموضوع:
    إكسبو 2020 دبي (35)
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