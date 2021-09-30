العراق يفتح ثاني منافذه الحدودية مع السعوية وينتظر رد المملكة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الخميس، فتح منفذ جميمة الحدودي بانتظار موافقة الجانب السعودي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "صوت اجتماع هيئة المنافذ على اعتماد توصيات اللجنة التي أرسلت الى محافظة المثنى بخصوص الموافقة على فتح منفذ جميمة الحدودي بعد استحصال موافقة الجانب السعودي لفتح منفذ مقابل وقيام المحافظة بتهيئة البنى التحتية وكافة المستلزمات"، وذلك حسب " وكالة الأنباء العراقية- واع ".

وأكد البيان، عدم الموافقة على تغيير المنفذ الحدودي للبضائع المعفاه، إلا في حالة وجود ظرف قاهر، مضيفا أنه "تم مناقشة خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عاما على إغلاقه.

وأغلق منفذ عرعر بين العراق والسعودية أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

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