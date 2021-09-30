ما هي أبرز عروض "إكسبو 2020" وكيف يمكنك متابعة حفل الافتتاح؟

يشهد معرض "إكسبو دبي 2020"، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ويستمر حتى 31 مارس/ أذار 2022، تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

الذكاء الاصطناعي

ويستعرض تقرير عن المعرض ، نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" أبرز التجارب والابتكارات التي تقام على هامش المعرض والإبداعات الفنية لثقافات مختلفة.

يركز الجناح البريطاني في "إكسبو 2020" على علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي ويقدم ابتكارات رائعة ولمحة مذهلة عن المستقبل.

النقل الجوي في 2071

يركز جناح خاص بطيران الإمارات على مستقبل النقل الجوي بعد عشرات السنين وكيف سيصبح في عام 2071، الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات.

ويتناول هذا الجناح عرض أهم الابتكارات في مجال الطيران ويوفر تجربة فريدة من نوعها في هذا المجال.

كما يوفر الجناح فرص للتعرف على مستقبل محركات الطيران في المستقبل وكيف يمكن أن تصبح أكثر قوة وأقل استهلاكا للوقود مع حجم أقل من الانبعاثات الحرارية.

تصميم الطائرات

يتيح أحد الأجنحة الذي يحمل عنوان "تصميم طائرتك المثالية" فرصة لرواد المعرض لكي يقوموا بتصميم طائراتهم الخاصة بتقنيات مختارة للاستمتاع بتجربة سفر ذات من نوع خاص.

الابتكارات الصحية

يتيح المعرض فرصة كبيرة للتعرف على أحدث الابتكارات في المجال الطبي وخاصة استخدام الطائرات المسيرة في دعم عمليات الإمداد الطبي ونقل الأدوية للمناطق النائية.

ما هي أبرز المشاركات الروسية في "إكسبو 202"؟

تشارك روسيا بعروض إبداعية متنوعة تشمل مجالات الفضاء والعلوم والابتكارات.

ففي مجال الفضاء يشهد المعرض مؤتمرا عن إنجازات روسيا في مجال الفضاء في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما يتم عرض لقطات من أول فيلم يتم تصويره في الفضاء بعنوان "التحدي".

كما تشارك مجموعة من الشركات الروسية في المعرض أبرزها "ميتالو إنفست" المتخصصة في صناعة الحديد و"روستيخ" المتخصصة في صناعة الدفاع والتقنيات المتطورة، و"روساتوم" المتخصصة في الطاقة النووية.

ابتكارات متنوعة

يشهد المعرض أنواع أخرى من الابتكارات في مجالات مختلفة تشمل توليد الطاقة الكهربائية من الشمس وتحويل الهواء إلى ماء ومصعد يتحرك دون حبال.

كما يشهد المعرض احتفالات فنية تشارك فيها روبوتات تقوم بعزف مقطوعات موسيقية.

الإجراءات الاحترازية في "إكسبو 2020"

يحرص منظمو "إكسبو 2020" في دبي على اتباع إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار المعرض خلال فترة إقامته بالتوازي مع ما حققته الإمارات من إنجازات في مكافحة فيروس كورونا المستجد وجهودها في تطعيم المواطنيين والمقيمين على السواء.

وتشمل الإجراءات الاحترازية مطالبة كل من يتجاوز عمرهم 18 عاما بتقديم إفادة بتلقيهم لقاح معترف به في دولتهم أو تحليل "بي سي آر" سلبي لا تتجاوز مدة صدوره 72 ساعة.

كما أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء من الإجراءات السابقة، يمكن للزوار أن يستعينوا بالمنشأة الصحية المجاورة لمعرض "إكسبو 2020" للحصول على فحص "بي سي آر" مجاني لحاملي تذاكر المعرض في غضون 4 ساعات.

أين يمكنك مشاهدة حفل افتتاح "إكسبو 2020"؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة حفل افتتاح "إكسبو 2020"، مساء اليوم الخميس، سيكون بإمكانك فعل ذلك بصورة شخصية عبر الإنترنت، لأن منظمو الحفل سيستعينون بتقنية البث المباشر لنقل الحدث العالمي.

ويضاف إلى ذلك، فإنه سيتم عرض حفل الافتتاح في أكثر من 430 موقعا في عموم الإمارات عبر شاشات عملاقة لرصد الحدث الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط بحسب شبكة "الشرق" السعودية.

ويشارك في الحفل مجموعة من الفنانين العرب والعالميين أبرزهم أحلام ومحمد عبده وحسين الجمسي والمغنية اللبنانية الأمريكية مساء قرعة.

كما يشارك في الحفل نجوم عالميين أبرزهم أندريا بوتشيلي، مغني الأوبرا، والمطربة البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ.

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