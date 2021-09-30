ناخبو مقديشو "ملثمون" أثناء الانتخابات البرلمانية..صور

شهد الصوماليون يوم أمس الأربعاء، حادثة غريبة بعد أن قام عشرات الناخبين بإخفاء وجوههم باستخدام لُثم (أغطية للوجه) أثناء تصويتهم لأعضاء البرلمان الصومالي.

وأجرت العاصمة مقديشو انتخابات لست مقاعد من أصل الأحد عشر المخصصة لها في البرلمان الصومالي، بحسب ما ذكر موقع "garoweonline".

​أظهرت الصور التي التقطت من مركز الانتخاب الناخبين وهم ملثمون أثناء انتخابهم الدفعة الأولى من أعضاء البرلمان، مما أثار التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي عن السبب وراء ذلك.

#Somalia: Delegates choosing Senate representatives from #Somaliland in a vote held at Afisyoni camp in #Mogadishu have covered their faces as a precautionary measure to evade arrest when they return to the break-away state. pic.twitter.com/nZhNb757ux — Somaliguardian (@SomaliGuardian) September 29, 2021

​ووفقًا للموقع، ربما لجأ الناخبون إلى هذه الاستراتيجية كطريقة لتضليل مسلحي حركة الشباب (الإرهابية المحظورة في روسية) الذين سبق لهم أن حذروا من المشاركة في الانتخابات.

وذكرت اللجنة التنظيمية للانتخابات أنها ستستكمل إجراءات انتخاب الأعضاء الـ5 المتبقين من أعضاء اليوم الخميس.