رئيس مجموعة البنك الدولي يعلن عن تعهد بشأن ديون السودان الخارجية

تعهد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي بالعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية لإلغاء ديون السودان الخارجية، وذلك خلال الزيارة التاريخية التي يقوم بها إلى الخرطوم.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد رفيع إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، حيث عبر عن سعادته بعودة التواصل بين الخرطوم والبنك الدولي ، بحسب تقرير عن الزيارة لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

ولفتت الوكالة إلى أن جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، أكد على أهمية إعفاء ديون السودان الخارجية، داعيا البنك الدولي لدعم المشروعات الاستثمارية في السودان.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها بزيارة ديفيد مالباس إلى الخرطوم، ووصفتها بـ "الزيارة التاريخية".

يذكر أن زيارة مالباس، التي بدأها الأربعاء وتستمر على مدى يومين، هي الأولى من نوعها لمسؤول بهذا المستوى في البنك الدولي، منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الأسبق للبنك جوزيف مكنمارا، خلال سبعينيات القرن الماضي.

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