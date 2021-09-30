رئاسة أركان الجيش العراقي تفعل الإنذار "ج" وتوقف الإجازات

قررت رئاسة أركان الجيش العراقي، اليوم الخميس، تفعيل الإنذار "ج" ووقف الإجازات لمدة 10 أيام.

وأوضحت " السومرية نيوز " أن رئاسة أركان الجيش اتخذت تلك القرارات بهدف تأمين الانتخابات، بحسب وثيقة صادرة من رئاسة أركان الجيش.

وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تقرر "إدخال كافة قطعات الجيش الإنذار (ج) ووقف النزول والإجازات لمدة 10 أيام بدءا من يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته، إضافة إلى إيقاف الدورات التطويرية في المؤسسات التدريبية وإعادتهم إلى وحداتهم خلال فترة الإنذار".

وأضافت الوثيقة الصادرة عن رئاسة أركان الجيش، أن الإجراءات المتخذة تأتي لغرض تهيأة المناخ الآمن لإجراء الانتخابات وحماية المراكز الانتخابية.

من جانبه، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، على أن تكون الانتخابات المقبلة "نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب"، واصفا قانون الانتخابات الجديد بأنه "أكثر إنصافا من السابق".

جاء ذلك في في مقابلة أجراها الرئيس العراقي مع "قناة العربية"، والتي أرجع فيها سبب فقدان الثقة بعمليات الاقتراع إلى مشكلات الانتخابات السابقة، مؤكدا على ضرورة الوقوف أمام من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها.

وحث صالح مقاطعي الانتخابات على التراجع عن قرارهم، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تحل جميع مشاكل العراق ولكن ليس هناك بديل أفضل.

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