قبل بداية الدراسة... وزيرة الصحة المصرية توجه مناشدة عاجلة لطلاب الجامعات

ناشدت وزيرة الصحة المصرية، الدكتور هالة زايد، طلاب الجامعات المختلفة في مصر سرعة الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الوزيرة في بيان لها، اليوم الخميس، إن طلاب الجامعات يمكنهم الحصول على التطعيمات بشكل مباشر بالتوجه إلى مراكز التطعيمات دون التسجيل المسبقل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وكشفت الوزيرة عن تطعيم 82 ألفا من طلاب الجامعات بالفعل خلال يوم أمس، من إجمالي 120 ألف طالب وطالبة سجلوا على الموقع الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز 1100 مركز مخصص لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية من ضمنهم 270 مركز شباب تم تجهيزهم للتطعيم دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني.

وأكدت الوزيرة على أنه جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والأزهرية والأهلية والخاصة التوجه إلى مراكز التطعيمات للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي مما يساهم في انتظام العملية التعليمية التي من المقرر لها أن تبدأ الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن الوزيرة أكدت إصدار شهادات التطعيم بلقاح كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

ولفت إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من من إطلاق التطبيق الإلكتروني (Egypt Health Passport) والذي سيتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان.

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