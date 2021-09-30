الشرطة التونسية تلقي القبض على شخص محكوم عليه بالسجن 285 سنة

ألقى رجال الشرطة التونسية، على مجرم مدان في قضايا إصدار صكوك دون رصيد، بلغ إجمالي الأحكام الصادرة بحقه 285 عاما سجنا.

وقالت إذاعة "شمس إف إم" إن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدّرات بولاية بنزرت التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة، تمكنت من إلقاء القبض على المجرم بأمر المحكمة الابتدائية بتونس، وأذنت النيابة العامة، بالتحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات التونسية، في أغسطس/آب الماضي، أن كمية مخدر الكوكايين التي تم ضبطها أمس في ميناء حلق الوادي شمالي البلاد، تصل قيمتها إلى 15 مليار دينار (5.38 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان هيثم زناد، الناطق باسم الديوانة العامة التونسية، والذي أوضح أن كميات الكوكايين المضبوطة قياسية حيث تصل إلى 17 كلغ، تضم ضبطها في عملية نوعية، وتصل قيمتها إلى 15 مليون دينار.

وأضاف زناد أن سعر الغرام الواحد من الكوكايين في السوق يتراوح بين 250 و400 دينار (90 إلى 143 دولارا).