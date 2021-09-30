سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.

צה"ל: רחפן נפל לפני זמן קצר בשטח לבנון. האירוע מתוחקר@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) September 30, 2021

وبدورها، أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن واقعة سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة قيد التحقيق العاجل، خاصة وأنها المرة الثانية خلال 8 أيام فقط، التي تسقط فيها طائرة مماثلة داخل الأراضي اللبنانية ومن قبلها الأراضي السورية.

צה"ל: רחפן נפל בשטח לבנון במהלך פעילות שגרתית, האירוע מתוחקר@rubih67 — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2021

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر"، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، إن مسيرة تابعة له سقطت داخل سوريا بسبب "عطل فني".

وأضاف أن المسيرة كانت تقوم بمهام روتينية في الأجواء السورية، وأنه فتح تحقيقا في سقوطها.

وفي سياق متصل، سجل الجيش اللبناني 4 خروقات من قبل البحرية الإسرائيلية للسواحل اللبنانية، قبالة رأس الناقورة، أمس الأربعاء، لمسافة أقصاها حوالي 259 أمتار.

לפני זמן קצר, במהלך פעילות שגרתית, נפל רחפן של צה"ל בשטח סוריה בעקבות תקלה טכנית. האירוע מתוחקר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2021

وأشار الجيش اللبناني في بيان ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الخميس، أن تلك الخروقات الإسرائيلية البحرية والجوية يتم متابعتها بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

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