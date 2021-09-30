حزب الله يعلن مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الخميس، مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية: "مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الاسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة https://t.co/p4R8Ma50pK #اسقاط_مسيرة_للإحتلال #المقاومة_الإسلامية #وادي_مريمين pic.twitter.com/BYW7qt4OgB — manar30years (@manar30years) September 30, 2021

وأضافت القناة: "تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:55 من عصر اليوم الخميس الواقع في 30.09.2021 من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين – خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.