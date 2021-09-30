الداخلية المصرية تعلن إحباطها مخططا كان يهدف لإعادة نشاط تنظيم الإخوان

قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إنها أحبطت مخططا كان يهدف لإعادة نشاط جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في مصر).

وذكر قطاع الأمن الوطني في مصر أن "المخطط كان يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، بحسب بيان نشرته فضائية "إكسترا نيوز" المصرية.

وأشار بيان الوزارة إلى "ضلوع الإخواني، يحيى مهران عثمان بدور بارز في ذلك المخطط، بصفته أحد المساعدين الرئيسيين للقيادي الإخواني المحبوس، صفوان ثابت، إذ كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات".

وتابع بيان الداخلية المصرية أن "الإخواني يحيى مهران استغل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم، وتم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى".

ويصنف القانون المصري جماعة "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية ويحظر أي تعاون معها، وأسس عبد المنعم أبو الفتوح عقب ثورة 25 يناير "حزب مصر القوية" بعد انشقاقه عن جماعة "الإخوان المسلمين", وخاض أبو الفتوح انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، وحصل على المركز الرابع، ولكنه دعا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الآتية.