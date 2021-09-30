إسرائيل تنجح في تحييد صاروخ بعد أن تسبب بإغلاق ميناء يافا 

نجح الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في تحييد صاروخ كان موجودا في مياه البحر المتوسط، تسببه في إغلاق ميناء يافا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي نجح في العثور على صاروخ تسبب في إغلاق ميناء يافا، طيلة ساعات النهار، وتحييده، ونقله للمعالجة في الجيش نفسه.

הטיל שנמצא מול נמל יפו הוצא מהמים והועבר לטיפול צה"ל@ittaishick pic.twitter.com/9JOXpU64XO — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2021

وذكرت القناة العبرية بأن وحدة المهمات الخاصة البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي قامت بإخراج الصاروخ من المياه بميناء يافا على البحر المتوسط.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت، صباح اليوم الخميس، إغلاق ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه.

הרקטה הוצאה מהמים בנמל, אחרי שבמאמצים השתתפו גם לוחמי היחידה למשימות תת ימיות של חיל הים לצד חבלני המשטרה.

אם מישהו מהעוקבים מזהה את סוג הטיל הוא מוזמן לשתף https://t.co/zdGjYAfS5d pic.twitter.com/fOV8VWEouC — Ben Netzer|בן נצר (@netzer_ben) September 30, 2021

وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق ميناء يافا على البحر المتوسط بعد العثور على صاروخ بالقرب من الميناء داخل المياه، ووصفت الحادث بـ"التطور الأمني الخطير".

وأكدت الصحيفة أن أحد الغواصين عثر على صاروخ بالقرب من ميناء يافا تحت المياه، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى مكان الحادث، على الفور، وأغلقت الشرطة بدورها المنطقة البحرية المحيطة بالميناء، وإن أبقت حركة مرور الكورنيش مفتوحة.

טיל אותר מתחת לפני הים סמוך לנמל יפו, נסגר המתחם הימי שליד הנמלhttps://t.co/hSXCyC5FDV pic.twitter.com/K8MAtDLsuM — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 30, 2021

ووصفت الصحيفة وجود الصاروخ بالقرب من الميناء بالحدث الأمني الخطير، حيث تم استدعاء وحدة مخصصة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث للتعامل مع إطلاق الصاروخ، وهي وحدة متخصصة في كيفية التعاطي مع مثل هذه الصواريخ.

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