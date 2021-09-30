مصر تحصل من أمريكا على 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"... صور

أعلنت مصر، اليوم الخميس، عن حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من تصنيع شركة "فايزر" الأمريكية.

ولفتت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي لها أن الشحنة تمثل الدفعة الأولى من 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر".

كما بينت أن الشحنة تأتي عن طريق مبادرة "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

من ناحيته، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، ويتكون جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وتابع مشيرا إلى أن شحنة لقاحات "فايزر" التي تم استلامها، اليوم الخميس، ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل أن يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن مصر تلقت شحنات لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"سبوتنيك" و"جونسون آند جونسون"، وكذلك "سينوفاك" الذي ينتج محليا.

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن ألمانيا قدمت لمصر في الإجمال 2.3 مليون جرعة لقاح على مدى يومين الأسبوع الماضي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك