حسين الجسمي ينقل رسالة سلام وتسامح للعالم في افتتاح "إكسبو 2020 دبي"... فيديو

أدى الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، اليوم الخميس، أغنية في افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي".

وأذاع تلفزيون "دبي" أغنية الجسمي التي أداها خلال حفل الافتتاح، وتحمل اسم "حي بالشهامة".

وغنى حسين الجسمي أغنية "حي بالشهامة" بالقرب من المقصورة الملكية في ساحة الوصل.

ونقل الجسمي، وهو سفير فوق العادة للنوايا الحسنة، من خلال أغنيته رسالة سلام وتسامح لجميع أنحاء العالم.

وكان حسين الجسمي شارك متابعيه اليوم الخميس عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بالفنانين المشاركين في حفل إطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، ومن أبرزهم أحلام والفنان السعودي، محمد عبده.

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وانطلق حفل افتتاح فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، مساء اليوم الخميس، مع إمكانية مشاهدة الحفل من خلال 430 موقعا داخل الإمارات.

ويمكن مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

وينطلق معرض "إكسبو 2020 دبي" في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ويستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد على تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

ويحرص منظمو "إكسبو 2020" في دبي على اتباع إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار المعرض خلال فترة إقامته بالتوازي مع ما حققته الإمارات من إنجازات في مكافحة فيروس كورونا المستجد وجهودها في تطعيم المواطنيين والمقيمين على السواء.