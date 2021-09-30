وزير المياه السوداني يتوجه إلى جوبا لتقديم الخبرات الفنية لمواجهة مخاطر الفيضانات

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إنه سيزور العاصمة جوبا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول في إطار التعاون بين البلدين، إضافة إلى، تقديم السودان لدولة جنوب السودان معلومات في المسائل الفنية للحد من أضرار السالبة موسم الفيضانات الجارية بجنوب السودان.

وحسب بيان من وزارة المياه بالسودان، مساء اليوم الخميس، قالت فيه إن" وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، أعلن عن زيارة مرتقبة لدولة جنوب السودان في السادس من أكتوبر المقبل في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي حول أوجه في قطاع المياه كما تناول كيفية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الدولتين منذ العام 2018".

وذكر البيان أن الوزير السوداني "اجتمع مع نظيره الجنوب سوداني، ضيو ما ثوك دينج، اليوم الخميس، بالخرطوم، وأكد عباس على استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب في توفير كافة المعلومات وبناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يختص بالفيضانات والتنبؤ بها ورصدها بجانب تاهيل مشروعات الري وتفعيل كافة آليات العمل المشترك".

من جانبه، أكد دينج أن" زيارة وفد دولة الجنوب الى الخرطوم، يأتي في إطار تسليم رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت الى نظيره عبد الفتاح البرهان، والتي تضمنت عدد من القضايا من بينها تداعيات الفيضانات في دولة الجنوب"، وأشار إلى أن" البرهان أعلن تضامنه الكامل كما وجه بضرورة تبادل الأفكار مع وزارة الري والموارد في كيفية ادارة ".الفيضانات والحد من مخاطرها والإنذار المبكر.

ولفت دينج إلى أن" الجانبين تطرقا لمذكرات التفاهم المشتركة الموقعة بين الخرطوم وجوبا"، وأوضح أن" بلاده جاهزة لزيادة رقعة الاستثمار في كافة مجالات التعاون الزراعي والاقتصادي وغيرها من القطاعات الاخرى".