السفارة الأمريكية بالقاهرة: قدمنا لمصر مليار دولار من المساعدات الصحية

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تبرعت بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر" الواقي من فيروس كورونا للحد من تأثير الجائحة في مصر.

وأوضحت السفارة في بيان مقتضب على صفحتها بموقع فيسبوك إن هذه الشحنة من اللقاح تضاف إلى مليار دولار من المساعدات الصحية منذ 1978، وإلى ما يزيد عن 50 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصر، عن حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح "فايزر".

ولفتت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي لها أن الشحنة تمثل الدفعة الأولى من 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر".

كما بينت أن الشحنة تأتي عن طريق مبادرة "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

من ناحيته، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، ويتكون جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

ولفت إلى أن شحنة لقاحات "فايزر" التي تم استلامها، ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل أن يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

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