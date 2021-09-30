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    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

    وزير خارجية إسرائيل يلتقي العاهل البحريني ويفتتح سفارة بلاده في المنامة

    © AP Photo / Evan Vucci
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    التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، في لقاء هو الأول من نوعه بين مسؤول إسرائيلي بملك البحرين.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في تغريدة عقب لقائه العاهل البحريني إن "قيادة ملك البحرين تسببت في تعاون حقيقي واجتماعنا يرسم الطريق لمواصلة العلاقات".

    وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
    © REUTERS / POOL
    برنامج وزير الخارجية الإسرائيلي في البحرين.. افتتاح سفارة وتوقيع اتفاقيات

    وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، افتتاح سفارة بلاده في المنامة، قائلا "قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني".

    وأضاف أن "افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا. كما اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

    ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، وقع وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره الإسرائيلي، عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الرياضة والبيئة والمياه، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي لمملكة البحرين.

    ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن التعاون في مجال الرياضة.

    كما وقعا مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل في مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة، ومذكرة تفاهم بين وزارة شئون الكهرباء والماء في مملكة البحرين ووزارة الطاقة في دولة إسرائيل بشأن الابتكار والتطوير في موارد المياه.

    كما قدم وزير الخارجية شهادة اعتماد دولة إسرائيل صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية إلى معالي وزير خارجية إسرائيل.

    وقدم وزير الخارجية أيضًا رسالة بشأن منح دولة إسرائيل حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين إلى وزير خارجية إسرائيل.

    كما وقع الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، وإيلي كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الإسرائيلية ميكوروت، رسالة إقرار بشأن توقيع اتفاق بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وشركة ميكروت.

    ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.

    للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

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