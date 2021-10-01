صورة مقارنة "دبي وبيروت" تثير جدلا كبيرا وحاكم دبي يحقق حلمه

أثارت صورة مركبة تقارن بين مدينة دبي ومدينة بيروت تساؤلات وتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأ ذلك مع انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" في الإمارات العربية للمتحدة.

وأظهرت الصورة المنشورة مقارنة الوضع بين مدينة دبي ومدينة بيروت، حيث تبين أن المدينة الإماراتية مشعة بالأضواء المختلفة ونجحت باستضاف أكبر معرض عالمي "إكسبو 2020" يجمع كل دول العالم.

وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي على المقارنة بين الصورتين قائلا: "الخليجي عمل من صحراء الإمارات العربية جنّة على الأرض، وزعماء لبنان عملوا من لبنان جهنم على الأرض الفرق كل الفرق بين حكام دبي وحكام بيروت".

الخليجي عمل من صحراء الإمارات العربية جنّة على الأرض، وزعماء لبنان عملوا من لبنان جهنم على الأرض



*الفرق كل الفرق بين حكام دبي وحكام بيروت* pic.twitter.com/DysrsOxRgi — elie (@eliedargham2) September 30, 2021

أما مشاركة أخرى علقت على الصورة بكلمات سابقة لحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قائلة: "نستذكر قَوْل حاكم دُبي محمد بن راشد في كتابه، "حلمٌ تردَّد في ذهني أن تكون دُبي كـ بيروت يوماً ما" حُلم بيروت حقَّقه حاكم دُبي، وقتله حُكَّام لبنان".

كانت حلم حاكم دبي أن تكون دبي كبيروت يوماً ما….#Expo2020 دبي تحقق أحلامها بفضل حكامها وتستاهل كل الخير…

وبيروت الجميلة أضحت خرابًا كمان بفضل حكامها…بس #بيروت الجميلة ما بتستاهل كل هالخراب💔 pic.twitter.com/t36RtHGiQQ — Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) September 30, 2021

من جانب آخر علق أحد الرواد منتقدا الصورة المنشورة وعمل على نشر صورة أخرى جسد من خلالها رأيه بأن بيروت هي بيروت ودبي هي دبي.