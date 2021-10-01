صورة مقارنة "دبي وبيروت" تثير جدلا كبيرا وحاكم دبي يحقق حلمه

وأظهرت الصورة المنشورة مقارنة الوضع بين مدينة دبي ومدينة بيروت، حيث تبين أن المدينة الإماراتية مشعة بالأضواء المختلفة ونجحت باستضاف أكبر معرض عالمي "إكسبو 2020" يجمع كل دول العالم.
وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي على المقارنة بين الصورتين قائلا: "الخليجي عمل من صحراء الإمارات العربية جنّة على الأرض، وزعماء لبنان عملوا من لبنان جهنم على الأرض الفرق كل الفرق بين حكام دبي وحكام بيروت".
الخليجي عمل من صحراء الإمارات العربية جنّة على الأرض، وزعماء لبنان عملوا من لبنان جهنم على الأرض— elie (@eliedargham2) September 30, 2021
*الفرق كل الفرق بين حكام دبي وحكام بيروت* pic.twitter.com/DysrsOxRgi
أما مشاركة أخرى علقت على الصورة بكلمات سابقة لحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قائلة: "نستذكر قَوْل حاكم دُبي محمد بن راشد في كتابه، "حلمٌ تردَّد في ذهني أن تكون دُبي كـ بيروت يوماً ما" حُلم بيروت حقَّقه حاكم دُبي، وقتله حُكَّام لبنان".
كانت حلم حاكم دبي أن تكون دبي كبيروت يوماً ما….#Expo2020 دبي تحقق أحلامها بفضل حكامها وتستاهل كل الخير…— Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) September 30, 2021
وبيروت الجميلة أضحت خرابًا كمان بفضل حكامها…بس #بيروت الجميلة ما بتستاهل كل هالخراب💔 pic.twitter.com/t36RtHGiQQ
من جانب آخر علق أحد الرواد منتقدا الصورة المنشورة وعمل على نشر صورة أخرى جسد من خلالها رأيه بأن بيروت هي بيروت ودبي هي دبي.
بيروت الليلة ✌🏾— Baker Karaki (@bkrkaraki) September 30, 2021
دبي الليلة 🐏 https://t.co/3BZiex11Sd pic.twitter.com/3T9RD4Vc3C
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