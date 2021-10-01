تسجيل
09:33 GMT01 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    معرض عمرها 2021 في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021

    مشاركة 190 شركة عربية وأجنبية في معرض "عمرها 2021" في سوريا

    © Sputnik . Mohammmad Damoud
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050306625_0:211:2730:1747_1200x675_80_0_0_7fc7636fe9a16ab2d4c3552dae0a1887.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110011050310716-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-190-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-2021-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    شهدت الدورة السادسة من معرض "عمرها 2021" مشاركة لافتة لشركات عربية وأجنبية هذا العام، إلى جانب العشرات من الشركات السورية التي لم تتوقف عن العمل والإنتاج طيلة 10 سنوات من الحرب.

    في مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي حجزت 190 شركة عربية وأجنبية مكاناً لها بين المشاركين، وعرضت منتجات وخدمات متخصصة في مجال البناء والتشييد وإعادة الإعمار ودعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

    و بحسب الخبراء السوريين، يهدف المعرض إلى تأمين مستلزمات إعادة الإعمار، من خلال عرض اختراعات ومعدات تكنولوجية ومنتجات جديدة، وفتح آفاق التعاون والتواصل بين الشركات السورية والعربية والأجنبية الصديقة، وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

    الأمور تعود إلى مجراها

    في هذا السياق أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح للصحفيين أن "الهدف من المعرض هو ربط المتعهد والمقاول بعملية البناء" لافتاً إلى "ازدياد عدد الشركات العربية والصديقة المشاركة هذا العام إلى جانب الحضور الواسع من المنتجين السوريين والزيادة الملحوظة في الإنتاج المحلي بين دورة وأخرى من دورات المعرض الأمر الذي يشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي في البلاد عاماً بعد آخر".

    ورداً على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول أهمية المعرض وأهم المؤشرات التي تحملها المشاركة العربية والأجنبية المتزايدة قال الوزير عبد اللطيف: "من خلال المعرض يستطيع المقاولون والمتعهدون والعاملون في مجال البناء من شركات القطاع العام أو الشركات الخاصة الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه عالمياً في مجال مواد البناء، لمعرفة نوعية المواد المستخدمة في البناء، ومما لاشك فيه أن المشاركة الواسعة هذا العام تؤشر على عودة الأمور إلى مجراها، وعلى انتصار سوريا بعد حرب استمرت 10 سنوات.

    وأردف: "خلال الحرب بقيت عجلة الإنتاج مستمرة بدليل أننا في سوريا لم نفقد أي مادة من مواد البناء، وبقيت عملية الإعمار مستمرة، وأنجزت المؤسسة العامة للإسكان العديد من الضواحي السكنية في كل المحافظات وفي المناطق الآمنة، ووزعت وخصصت عشرات الآلاف من الشقق السكنية على المواطنين من السكن الشعبي المدعوم من الحكومة، وهذا الدعم لم يتوقف طيلة عشر سنوات وتم تخصيص أكثر من 50 ألف شقة سكنية للمواطنين المكتتبين على مساكن خلال فترة الحرب، وإن أغلب مواد البناء هي منتجة محلياً من إسمنت وحديد وحصويات، وهي متوافرة في سوريا بأسعار منافسة ومناسبة".

    شركات لم تتوقف طيلة الحرب

    بدوره صرح للصحفيين مدير عام مؤسسة الباشق للتجارة والمعارض المنظمة للمعرض تامر ياغي وقال: "نحن مؤمنون بإعادة الإعمار رغم التحديات التي تواجه سوريا من حصار اقتصادي جائر وظروف انتشار وباء كورونا التي أدت إلى صعوبة التنقل والشحن الدولي وإلى صعوبة تنظيم مثل هذه المعارض التي تلبي حاجة السوق المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني" مشيراً إلى ارتفاع مؤشر عدد الشركات السورية المشاركة في المعرض ولا سيما الإنشائية والعمرانية منها، التي لم توقف عجلة إنتاجها طيلة سنوات الحرب، وساهمت في إعادة تأهيل وبناء العديد من المنشآت العامة والخاصة.

    سفير إندونيسيا: علاقاتنا وثيقة

    واجد فوزي سفير جمهورية إندونيسيا في دمشق قال في تصريح خاص لـ سبوتنيك: "تشارك إندونيسيا مجدداً في معرض "إعادة الإعمار عبر ثلاث شركات، وهذه المشاركة هي دليل عمق الصداقة بين البلدين والتزام إندونيسيا بدعم سوريا، وتحافظ إندونيسيا وسوريا على علاقة ودية وثيقة، ويمثل مشاركة إندونيسيا في هذا الحدث دعماً لجهود الحكومة السورية والشعب السوري في إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت بسبب الأزمة، ونأمل أن تتمكن الحكومة السورية والشعب السوري من تحقيق أهدافهم في بناء وتوفير الرفاهية لجميع السوريين".

    شركات لتدوير الأنقاض

    بدوره صرح يوري بوهرينكا مسؤول "الوكالة الأوربية لإنتاج الآليات الثقيلة AGRICUL TURAL AGENCY-SPETSSTROY" في جمهورية بيلاروس لـ سبوتنيك بالقول: "لدينا مجموعة من الاتجاهات اللازمة في عملية إعادة إعمار سورية من خلال سحب (تعزيل) ما تم تدميره خلال الحرب وإعادة تدويره ومشاركته من جديد في إعادة البناء، وتمتلك شركتنا الآليات اللازمة لذلك وكذلك لدينا استعداد لتشييد الأبنية الطابقية والفلل السكنية، إلى جانب خبرتنا في إنتاج الآلات الزراعية وإنتاج وتصنيع الحليب ومشتقاته ونمتلك خبرة في إجراء دراسات للأراضي الزراعية لتحديد حاجتها من أنواع وكميات الأسمدة وذلك لتخفيف الهدر في استخدام الأسمدة ولتحقيق محاصيل غنية ووفيرة".

    وقال سيرغي فلاسوف- مدير العلاقات الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية دونيتسك الشعبية: "نشارك في معرض "إعادة الإعمار" لعرض منتجاتنا الصناعية والتجارية بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بشكل أكبر".

    جهود روسية مهمة في إعادة اللاجئين

    بدوره تحدث لـ سبوتنيك المستشار العام لشركة "مور سوليوشن More Solution" للخدمات الاستشارية والتدريبية المحامي عمار مسعود عن فرص الشباب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، في ظل الانفراج الذي بدأت تشهده سوريا من خلال الانفتاح العربي والدولي عليها وقال: "تشكل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها سوريا فرصة مهمة للشباب ليثبتوا جدارتهم على أرض الواقع، وقدرتهم على أداء دورهم الفاعل والمؤثر في عملية إعادة الإعمار التي لا تنحصر فقط في عملية بناء الحجر، بل أيضاً إعادة بناء الإنسان المدرب والمؤهل للدخول في سوق العمل والإنتاج، وهي عملية مستمرة لا تتوقف وبحاجة إلى رؤى احترافية للمضي قدماً فيها، وفي هذا المجال تقدم شركتنا الخدمات التدريبية والاستشارية للشركات الأخرى لمساعدتها على تحقيق أداء احترافي في مجالات عملها وإنتاجها".

    معرض عمرها 2021 في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض "عمرها 2021" في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021

    وأضاف مسعود: "في الوقت الذي نشهد فيه هجرة خارج سوريا؛ في المقابل هناك أعداد كبيرة من الشباب لم تغادر وهي ترفض فكرة السفر وترغب بالعمل في سوريا، وفي هذا السياق نحن كشباب نشكر روسيا الاتحادية على دورها في جهود إعادة اللاجئين إلى سوريا من خلال هجرة عكسية بدأنا نشهدها اليوم، وهي مرشحة للازدياد في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الانفتاح الذي نشهده اليوم على سوريا".

    معرض عمرها 2021 في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض "عمرها 2021" في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021

    بدوره قال مهدي الربيعي ممثل شركة "شانديز" الإيرانية: "مشاركتنا في المعرض هي جزء من مشاركة غرفة التجارة في أصفهان، حيث تشارك في المعرض /20/ شركة تجارية وصناعية إيرانية من أصفهان مختصة بالإلكترونيات والأدوات الزراعية والإنشائية وفي مجالات النفط والكهروميكانيك، ونأمل أن نكون موفقين في مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار".

    معرض عمرها 2021 في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض "عمرها 2021" في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021

    الحصار أرهق الطاقات المتجددة

    وحول واقع قطاع الطاقات المتجددة في سوريا وآفاقه المستقبلية أشار مدير المعلوماتية في المركز الوطني لبحوث الطاقة المهندس يوسف أحمد في تصريح خاص لـ سبوتنيك إلى أن سوريا قطعت شوطاً مهماً في مجال الطاقات المتجددة، من خلال التوجه نحو الطاقة الشمسية والريحية لافتاً إلى أن "المركز الوطني لبحوث الطاقة متخصص في مجال الطاقات المتجددة بهدف استغلال مصادر الطاقة بأقصى قدر ممكن وتخفيف الهدر، وضمان كفاءة التجهيزات وقال: "نفذنا في سوريا الكثير من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية في كل من جامعة دمشق وجامعة البعث بحمص وكذلك في كثير من المدارس في دمشق وطرطوس، وفي مجال طاقة الرياح لدينا عنفات في حمص والسويداء والقنيطرة، وهناك عنفات قيد الإنشاء في منطقة بحيرة قطينة وفتحة حمص".

    معرض عمرها 2021 في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض "عمرها 2021" في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021

    وأضاف أحمد: "هناك مشاريع كثيرة في مجال الطاقة المتجددة، لكن الحصار المفروض على سوريا جعل من تأمين الكثير من التجهيزات العالمية اللازمة للحصول على أكبر طاقة ممكنة أمراً صعباً، إلى جانب أن الكثير من تجهيزات الطاقة الشمسية الموجودة في السوق السورية غير عملية، ولهذا صدرت التعليمات بضرورة الحصول على تصريح من المركز لمن يرغب بتوريد هذه التجهيزات، بعد انتشار أنواع رديئة في الأسواق المحلية، ولذلك نقوم حالياً بتجهيز مخابر خاصة لاختبار اللواقط و(الإنفيرترات) والبطاريات، لضمان جاهزيتها الفنية قبل الاستخدام الفعلي لها".

    معرض عمرها 2021 في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض "عمرها 2021" في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021

    ويستمر المعرض الذي افتتح أعماله أمس الى الثالث من تشرين الاول/ أكتوبر الجاري وسط آمال بتحقق انفراجات اقتصادية تفضي إلى مناخ جديد للاستثمار والبدء بإعادة ما دمرته الحرب، بخطوات متسارعة تحقق قيماً مضافة للاقتصاد السوري الذي أرهقته الحرب والحصار طيلة عقد كامل من الزمن.

    انظر أيضا:

    مركز المصالحة: روسيا تساعد سوريا في إعمار أكثر من 30 مدرسة تضررت خلال المعارك
    السفير الإيراني في دمشق: إيران وروسيا ستحظيان بالدور الأكبر في إعادة إعمار سوريا
    بعد الزيارة الصينية... هل تبدأ مشروعات إعادة الإعمار في سوريا ومن الدول المشاركة؟
    لافروف: نتطلع لبذل قصارى الجهد لحل المسائل الإنسانية وإعادة الإعمار في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2021
    أجمل لقطات افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    إكسبو 2020 دبي إنفوجراف
    معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك