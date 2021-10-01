أمير سعودي يرد على تصريحات إيرانية بشأن وجود "مدن صاروخية تحت الأرض"

علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تصريح للأدميرال الإيراني، علي رضا تنكسیري قائد القوة البحرية بالحرس الثوري، تحدث فيها عن "وجود مدن صاروخية تحت الأرض على طول سواحل الخليج وبحر عمان".

جاء رد الأمير سطام في تغريدة له عبر تويتر، وصف فيها هذه التصريحات بأنها "تهديد لدول العالم لتمرير الاتفاق النووي"، كما أنها "نتيجة حتمية ومتوقعة من تهاون هذه الدول في التعامل مع الملف الإيراني".

هذه التصريحات هي بمثابة تهديد لدول العالم لتمرير الاتفاق النووي وهي نتيجة حتمية ومتوقعة من تهاون هذه الدول في التعامل مع الملف الإيراني، سلوكيات #إيران تؤكد بأنها دولة طائفيه ارهابية عدائية تمثل تهديد للمنطقة وليس مثل ما يحاول البعض تصوريه من أجل مصالحهم الإقتصادية بإيران https://t.co/3rW2ty5fk7 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) September 30, 2021

وهاجم سطام آل سعود إيران قائلا إن "سلوكيات إيران تؤكد أنها دولة طائفيه إرهابية عدائية تمثل تهديد للمنطقة وليس مثل ما يحاول البعض تصوريه من أجل مصالحهم الاقتصادية بإيران".

وفي وقت سابق، تحدث تنكسیري، في حوار تلفزيوني، قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كم تحت الأرض على سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان.

وأضاف تنكسيري أن ما عرضته بلاده لم یکن إلا جزءا یسیرا من هذه المدن الواقعة تحت الأرض کي یراها أعداء إيران، وتساءل مستنكرا: "هل العقل السلیم لشعب ذکي کالشعب الإیراني یُعقل أن یعرض جمیع إمکانیاته وقدراته؟".

وأوضح القائد الإيراني أن بلاده عرضت جزء من هذه الإمکانیات أمام الأعداء، بهدف أن یشاهدوا القدرات العسكرية الإيرانية، مهددا بأن الصواریخ الإيرانية يمكنها أن تُطلق من مواقعها في هذه المدن الواقعة تحت الأرض، لیست مدن الصواریخ فحسب بل من المدن العائمة أیضاً.

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