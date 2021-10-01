السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ تفشي كورونا

كشفت السلطات السعودية، أمس الخميس، عن حدث هو الأول من نوعه منذ تفشي جائحة كورونا في المملكة.

وأجرت قناة الإخبارية، مساء أمس الخميس، مداخلة مع هاني حيدر، المتحدث باسم هيئة شؤون الحرمين، أكد خلالها أنه يتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام.

فيديو | رئاسة الحرمين لـ #نشرة_التاسعة: تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في #المسجد_الحرام لأول مرة منذ بدء جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/ph4SKLgOwv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2021

وأوضح حيدر أنه سيتم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام، بداية من اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا لأداء الصلوات الخمس.

وأفاد هاني حيدر بأنه سيتم استقبال المصلين، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مع التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم للمصلين، أيضا.

سبق أن نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الخميس، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي.

مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تعلن ⁧#وزارة_الحج_والعمرة⁩ بالتنسيق مع الجهات المختصة عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا.

يمكنكم الحجز عبر تطبيق "توكلنا". pic.twitter.com/3YfqsKZ5Fb — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 30, 2021

وأكدت الوزارة السعودية أن هذه البشرى سبتدأ من اليوم الجمعة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في التاسع عشر من الشهر الجاري، وصول أعداد المعتمرين إلى 10 ملايين منذ إطلاق العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والزيارة، نهاية العام الهجري الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الطاقة الاستيعابية السابقة للعمرة بلغت 70 ألف معتمر يوميا، تم توزيعهم على ثماني فترات تشغيلية يومية، مفيدة بأنه تقوم بالتنسيق مع لوضع خطة إستراتيجية لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3 ملايين ونصف معتمر وزائر شهريا.

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