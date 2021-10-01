أكثر من مائتي ألف جرعة من لقاح سبوتنيك تصل الجزائر على متن طائرة...صور

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، وصول أكثر من مائتي ألف جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد يوم أمس على متن طائرة عسكرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حطت مساء أمس الخميس 30 سبتمبر 2021 بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، تُقدر بمائتين وأربعة آلاف جرعة تم اقتناؤها من روسيا".

تجدر الإشارة أن هذه العملية تدخل في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء.

كان مدير الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في الجزائر، كمال منصوري، قد قال لوكالة "سبوتنيك" إن مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك محليا مازال ساري المفعول، والتحضيرات فيه متواصلة.