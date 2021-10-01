طبيب يكشف عن موعد الموجة الرابعة لكورونا في الجزائر

كشف عبد الباسط كتفي، أستاذ الطب التنفسي والصدري ورئيس مصلحة كوفيد بمستشفى الرويبة بالجزائر، عن موجة رابعة لجائحة كورونا من المرجح أن تضرب الجزائر.

ونقلت صحيفة "النهار" عن كتفي قوله إن ظهور الموجة الرابعة بالجزائر مرهون بمدى الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية ونسبة تلقي اللقاحات.

وحول موعد الموجة الرابعة، أكد كتفي أنه "إذا واصلنا في درجات التهاون نفسها والاستهتار والتخلي عن الوقاية، والامتناع عن التلقيح فالموجة القادمة قد تكون بين شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وأضاف الطبيب أنه "بإمكاننا حاليا محاصرة هذه الموجة خلال الشهر الجاري والشهر المقبل قبل أن تحاصرنا، وذلك من خلال الإقبال بقوة على التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقاية، والاستعداد لها بشكل جيد.

وأضاف أستاذ الطب التنفسي والصدري قائلا إن كل المعطيات تشسر إلى أن العالم سيخرج من أزمة كورونا خلال الربع الأول لعام 2022 بسبب ارتفاع نسبة التلقيح، لكن في الوقت ذاته، فإن نسبة التلقيح في الجزائر حاليا غير مشجعة، ودعا إلى تلقيح 70 بالمائة من المواطنين أي 25مليون.