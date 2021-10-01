تسجيل
12:36 GMT01 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجيش السوري يلاحق القوقاز شرق إدلب

    راجمات الصواريخ السورية تدك خطوط دفاع مسلحي جبل الزاوية جنوبي إدلب

    © Sputnik . Raef salamah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104386/86/1043868675_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_0a9f5274698137c84b7123a057e91958.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110011050311680-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%83-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/

    شهد محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، صباح اليوم الجمعة، استهدافات صاروخية مركزة لراجمات الجيش السوري على مواقع التنظيمات الإرهابية والمسلحة في المنطقة.

    مصدر ميداني سوري، قال لـ"سبوتنيك" إن "راجمات الصواريخ دكت مواقع المسلحين وتحصيناتهم على طول خطوط النار في جبل الزاوية، ابتداء من بلدة "سفوهن" مرورا بـ"كنصفرة" و"البارة" و"الفطيرة".

    معرض عمرها 2021 في سوريا، دمشق، 1 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Mohammmad Damoud
    مشاركة 190 شركة عربية وأجنبية في معرض "عمرها 2021" في سوريا
    وأشار المصدر إلى أن المواقع المستهدفة، تعتبر خطوط الدفاع الأولى للمجموعات الإرهابية والمسلحة في مناطق سيطرتها بريف إدلب وتحديدا محور جبل الزاوية.

    وتابع المصدر: "الاستهداف الناري المكثف لهذه المواقع، جاء بعد رصد تعزيزات عسكرية للمجموعات المسلحة حاولت الوصول خلال الساعات القليلة الماضية إلى المحاور المذكورة، حيث تخشى هذه المجموعات من بدء تنفيذ الجيش السوري لعمل عسكري على جبهة جبل الزاوية، والتي تعد مفتاح المنطقة الجنوبية في محافظة إدلب، وصولا إلى سهل الغاب بريف حماة".

    وأكد المصدر أن الطيران الحربي الروسي تعامل أيضا مع أحد الأهداف المعادية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)  بمحيط بلدة (الزيارة) في سهل الغاب شمال غرب حماة، عبر 6 غارات مركزة، أسفرت عن تدمير الموقع المستهدف، وهو عبارة عن مقر عسكري يحوي على معدات عسكرية وأسلحة وذخائر متنوعة.

    وأضاف المصدر أن المواقع التي تم استهدافها على محور جبل الزاوية تعود لمسلحي (هيئة تحرير الشام)، الواجهة الحالية لـ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب، إلى جانب تنظيمي (حراس الدين) و(أنصار التوحيد)، (تنظيمات محظورة في روسيا) في الوقت الذي يتقاسم المسلحون فيه المسلحون الموالون لتركيا مع مسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني) السيطرة على مناطق سهل الغاب شمال غرب حماة وريف جسر الشغور جنوب غرب إدلب.

    الجيش السوري يتهيأ لمعركة إدلب
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    خبير سوري لـ"سبوتنيك": قرار تحرير إدلب اتخذ والمعركة القادمة على مراحل
    وختم المصدر قوله إن "خارطة السيطرة لن تبقى على ما هي عليه حاليا، وخاصة أن المجموعات المسلحة ما تزال تحاول مهاجمة مواقع الجيش السوري القريبة من جبل الزاوية بشكل يومي، وتقوم باستهدافات متكررة بشكل منتظم لمنازل المدنيين في قرى وبلدات منطقة التماس، وبالتالي بات إبعاد خطر المسلحين عن هذه المناطق بشكل كامل، أولوية قصوى.

    ویسیطر تنظیم (جبهة النصرة) الإرهابي على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، إلى جانب تنظیمات حلیفة، كتنظیمي (الحزب التركستاني) و(جماعة الألبان) اللذان یسیطران على أجزاء من ریفي اللاذقیة الشمالي وحماة الشمالي الغربي.

    وإلى جانب هؤلاء جمیعا، تنتشر أيضا تنظیمات مسلحة حلیفة لتركیا، ومعها تشكیلات إرهابیة أقل شأنا كتنظیمي (أنصار التوحید) "الداعشي"، و(أجناد القوقاز) و(حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم "القاعدة" في أفغانستان (تنظيمات محظورة في روسيا)، وغیرهم.

    انظر أيضا:

    عصير يقدم "حقنة مناعة" للشتاء بسبب 3 عناصر مضادة أكدتها الدراسات
    لغز أعمدة إنسيلادوس... مركبة "ناسا" تتبع مؤشرات لوجود حياة لدى جار زحل... صور وفيديو
    العارض رقم 1 لنقص "فيتامين د" هو "فوضى" يشعر بها الجميع ولا يدركونها
    حيوان "مضحك" لم تسلم من شره كبار المفترسات ولا السيارات... فيديو
    علماء يضبطون "ساعة الشيخوخة" البيولوجية بثورة طبية تحد من أمراض الضغط والقلب
    علماء: مؤشرات اختفاء القهوة قد بدأت بسبب حدث "متطرف"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2021
    أجمل لقطات افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    إكسبو 2020 دبي إنفوجراف
    معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك