السعودية تطلق تحذيرا لمواطنيها في اليابان

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس، تحذيرا إلى مواطنيها المقيمين في اليابان.

ونشرت الملحقية الثقافية السعودية في اليابان، مساء أمس الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها متابعتها لآثار الإعصار الذي تتعرض له بعض مدن اليابان، مطالبة المواطنين السعوديين المقيمين أو المتواجدين فيها، حاليا، التقيد بتعليمات السلطات المحلية.

#تنبيه لأبنائنا الطلاب #السعوديين في #اليابان من المتوقع وصول #إعصار 16 الاراضي اليابانية يوم الجمعة نأمل اخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكوميةhttps://t.co/A5FfoAJcIu — الملحقية الثقافية في اليابان (@SaudiCultureJP) September 30, 2021

وأوضحت السفارة أنها تتابع آثار الإعصار رقم 16، الممتدة لمناطق مختلفة في اليابان، اليوم وغدا السبت، حيث ناشدت المواطنين السعوديين التقيد بتعليمات السلطات اليابانية الخاصة بالأعاصير والأمطار الغزيرة.

وفي السياق نفسه، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء الماضي، الجزء المتوسط من بحر اليابان، حيث ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 400 كيلو متر، ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجة مد عالية "تسونامي".

وشعر السكان بالزلزال على الساحل المقابل لليابان بالقرب من المحيط الهادي، فيما كانت الهزات متفاوتة القوة في 18 محافظة في شمال شرق اليابان، بما في ذلك طوكيو.

وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك