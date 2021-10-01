إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في نابلس.. فيديو وصور

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإسقاط طائرة مسيرة "درون" للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس الفلسطينية.

ونشر أور هيلر، المراسل العسكري للقناة العبرية الـ 13، ظهر اليوم الجمعة، أن طائرة إسرائيلية مسيرة، من نوع درون، سقطت في منطقة جبل صبيح، جنوب نابلس، بعدما نجح شبان فلسطينيين في إسقاط تلك الطائرة.

היה רחפן. pic.twitter.com/z0ssU2Mroi — Or Heller אור הלר (@OrHeller) October 1, 2021

وبدورها، أوضحت وكالة شهاب للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، أن إسقاط المسيرة الإسرائيلية جاء خلال قيام فلسطينيين بإطلاق مسيرة، شرق مدينة نابلس، انطلقت بعد ظهر اليوم.

شبان يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال أثناء إلقائها قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/i9xuqufnhh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 1, 2021

وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.

צה"ל: רחפן נפל לפני זמן קצר בשטח לבנון. האירוע מתוחקר@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) September 30, 2021

وبدورها، أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن واقعة سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة قيد التحقيق العاجل، خاصة وأنها المرة الثانية خلال 8 أيام فقط، التي تسقط فيها طائرة مماثلة داخل الأراضي اللبنانية ومن قبلها الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر"، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، إن مسيرة تابعة له سقطت داخل سوريا بسبب "عطل فني".

לפני זמן קצר, במהלך פעילות שגרתית, נפל רחפן של צה"ל בשטח סוריה בעקבות תקלה טכנית. האירוע מתוחקר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 22, 2021

وأضاف أن المسيرة كانت تقوم بمهام روتينية في الأجواء السورية، وأنه فتح تحقيقا في سقوطها.

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