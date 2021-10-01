البرهان يجدد التزامه بالتحول الديمقراطي في بلاده وصولا إلى انتخابات حرة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، الالتزام برعاية وحماية الانتقال في بلاده، وصولا إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وأفادت وكالة السودان للأنباء بأن تصريح البرهان جاء عبر رسالة بعثها إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسفيرة جيرالدين بيرن ناسون، رئيسة مجلس الأمن الدولي، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ليطلعهم على تطورات الأوضاع الحالية في السودان.

وشدد البرهان على حرص مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالحفاظ على التحول الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وكذلك العمل على بناء سودان آمن ومستقر، يعيش بسلام وينعم شعبه بالحرية والعدالة، وهو ما سبق وعبرَّت عنه شعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول في البلاد.

وذكر عبدالفتاح البرهان أن بنود الوثيقة الدستورية، الحاكمة للشراكة بين العسكريين والمدنيين، تجد الحرص والتمسك ببنودها، مشيرا إلى التزام السودان بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، خاصة الترتيبات الأمنية، واستعداد حكومة بلاده الحالية للانخراط الإيجابي، والتفاوض مع الفصائل الأخرى المختلفة، التي لم تلحق بركب العملية السلمية، حتى الآن.

وأكد رئيس مجلس السيادة عزم بلاده على إصلاح القطاع الأمني وهيكلة الأجهزة الأمنية السودانية، مع ضمان قوات عسكرية مهنية، تقوم بحماية الأمن القومي للبلاد من أي عدوان خارجي، إضافة لحمايتها لخيارات، مثلما انحازت إلى تطلعات المواطنين السودانيين في ثورة ديسمبر.

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