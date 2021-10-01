السعودية تشترط التلقيح بجرعتين لدخول المنشآت أو ركوب وسائل النقل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، إنها قررت اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للسماح بدخول المنشآت العامة والخاصة أو ركوب وسائل المواصلات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية بشأن ما ثبت لدى الجهات المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه فقد تقرر ما يلي:

أولاً: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- عند الدخول إلى أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- عند الدخول إلى أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- عند الدخول إلى أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- عند ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ثانياً: يعفى من القرار الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وطالب المصدر الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وبحسب تطورات الوضع الوبائي.

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