ميقاتي: لبنان سيقوم بالخطوات المطلوبة لإعادة ما انقطع مع الإخوة العرب

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن الحكومة ستقوم بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع "الإخوة العرب".

وأضاف: "نعلم حرص الأشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من أية أخطار قد تحيط به"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من التحليلات الصحافية التي وصلت إلى حد تسويق وساطات مزعومة وسلبيات مطلقة بشأن علاقات لبنان مع الدول العربية، وفقا لموقع الجديد اللبناني.

وتابع: "لطالما سارع الإخوة العرب لانتشال لبنان من عثراته كلما ألمت به المحن، انطلاقا من تفهمهم الأخوي لخصوصية وتنوع نسيجه السكاني، خاصـة بعد أن أثبتت التجـارب التي مر بها فـي الماضي القريب أنه بقدر ما يظل هذا النسيج بمنأى عن تعريضه للضرر بقدر ما يظل لبنان رسالة، وبقدر تحميله ما لا طاقة له على تحمله يصبح عالة على كاهل شعبه وأشقائه وأصدقائه ومحبيه".

وشدد على أن الحكومة "تعمل كل ما في وسعها، انطلاقا من حرصها على مصلحة لبنان العليا التي لا تتحقق إلا من خلال استقراره، ووحدة شعبه والمحافظة على سلمه الأهلي، وتقوية علاقاته التاريخية بأشقائه العرب وأصدقائه في العالم".

وكان ميقاتي قال في تصريحات سابقة إن لبنان بلد صغير في العالم العربي ويتطلع للأخ الأكبر العربي ولجميع الدول العربية لتأتي وتمسك بيديه وتخرجه من هذه الفوضى.

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