الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام لبناني اجتاز "الخط الأزرق"

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، راعي أغنام لبناني اجتاز الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت قبل قليل راعي أغنام لبناني يجتاز الخط الأزرق الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس".

رصدت استطلاعات جيش الدفاع قبل قليل راعي أغنام لبناني يجتاز الخط الأزرق الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس حيث اعتقلت قواتنا المشتبه فيه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2021

وتابع أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر"، قائلا إن القوات الإسرائيلية اعتقلت المشتبه فيه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة أخرى في الأراضي السورية، دون التوصل إلى السبب.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الخميس، مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة جنوبي لبنان.

وأوضحت قناة "المنار" اللبنانية: "مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".