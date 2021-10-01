مالك عقار: أطلقنا الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي لتحرير السودان

أعلن مالك عقار، عضو مجلس السيادة السوادني، اليوم الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول، أنه تم تدشين الترتيبات الأمنية لدمج الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال في المنظومة الأمنية، في الجبهة الأولى جنوب كردفان وجبال النوبة بمعسكر الرويكيبة.

وأوضح عقار في تصريحات نقلتها صحيفة "الانتباهة" السودانية إلى أن هذا التدشين بداية الاستقرار الحقيقي في السودان.

وحضر حفل التدشين وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، ووزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم، والأمين العام للحركة الشعبية سلوى آدم بنية ووالي ولاية جنوب كردفان حامد البشير وقائد المنطقة الجنوبية اللواء خلف الله وأعضاء لجان الترتيبات الامنية من الطرفين الجيش الشعبي والقوات المسلحة السودانية.

وكان عقار قد أعلن في وقت سابق تدشين الترتيبات الأمنية للجبهة الثانية من جيش تحرير السودان المعارض سابقا، في منطقة أولو بالنيل الأزرق في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر عقار إن تنفيذ الترتيبات الأمنية، سيساهم في بناء جيش سوداني واحد مهني قومي، ليكون هو الضامن لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي.