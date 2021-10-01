الخطوط الجوية التونسية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

قررت شركة الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، عودة رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة بداية من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

ونقلت إذاعة " موزاييك " عن الشركة قولها إن عودة الرحلات إلى القاهرة سيكون بواقع رحلتين أسبوعيا، كل إثنين وسبت.

وشددت الخطوط الجوية التونسية في بيان لها على ضرورة أن يقدم المسافرون تحليل PCR سلبي لم تمر عليه 72 ساعة مع QR Code اجباري على كل المسافرين الذين تجاوز سنهم 6 سنوات، وكذلك تقديم رمز QR لكل المسافرين الملقحين.

يذكر أن الخطوط الجوية الليبية كانت قد أعلنت، في سبتمبر/أيلول الماضي، استئناف رحلاتها الجوية ذهابا وإيابا إلى تونس مطار قرطاج ابتداءً من 22 سبتمبر 2021".

وكشفت الخطوط الجوية الليبية، عن بروتوكول صحي للتنقل بين ليبيا وتونس داعية مواطني البلدين إلى الالتزام به، بما في ذلك ضرورة إبراز الوافدين لشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لفيروس كورونا قبل السفر لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، ويستثنى من هذه الإجراءات الأطفال دون سن 12.