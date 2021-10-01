إصابة 90 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي وإسقاط مسيرة للأخير

أصيب مساء، اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي على قمة جبل صبيح ببلدة بيتا وبيت دجن شرق مدينة نابلس .

رام الله - سبوتنيك. قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن 90 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن، في حين تم تسجيل 13 إصابة بالرصاص المطاطي في بيتا و13 إصابة في بيت دجن".

شباب بيتا قاموا بإسقاط طائرة مسيرة تستخدمها قوات الاحتلال لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في جبل صبيح بقرية بيتا. pic.twitter.com/tNwNt8DsF9 — سُهَادْ 𓂆 (@itsnotsuhad) October 1, 2021

يذكر أن مواجهات اندلعت، مساء اليوم الجمعة، بين مئات الفلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي.

شبان فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة صهيونية كانت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صبيح قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة... pic.twitter.com/WRkCSpsVvO — ثائر الدر 🇱🇧 (@thaeraldorr) October 1, 2021

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين السلميين.

وشارك مواطنون فلسطينيون مشاهد وصورا تظهر إسقاط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث رصدت عدة صور لطائرة مسيرة صغيرة مدمرة، من الممكن أنها استخدمت في عمليات التصوير والرصد وإلقاء القنابل المسيلة للدموع.