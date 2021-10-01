تسجيل
21:51 GMT01 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مجلس النواب الليبي

    خلافات في المغرب...كواليس اجتماعات البرلمان والأعلى للدولة بشأن الانتخابات الليبية

    © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050213289_0:236:3072:1964_1200x675_80_0_0_6f30974e3ef8791eba60052b7919c51f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110011050316143-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/

    لم تتوصل الاجتماعات التي يستضيفها المغرب بين لجنتي البرلمان والأعلى للدولة بليبيا، إلى نتائج محددة بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات التشريعية.

    الاجتماعات التي جاءت بضغوط من أطراف مرتبطة بالملف الليبي، بحسب أعضاء في الأعلى للدولة، تسعى للخروج بتوافق بين المجلسين على قوانين الانتخابات، حتى لا تكون عرضة للطعن أو الاعتراض من الأطراف الليبية، غير أن بعض الخلافات الجوهرية تقف أمام عملية التوافق حتى الآن.

     

    جلسة مجلس الأمن الدولي حول القدس
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى نهاية يناير 2022
    لجنة المجلس الأعلى للدولة والتي تضم النائب عمر وشاح وأحمد يعقوب والسنوسي القمي، ونوح المالطي، تتمسك بموقف رئيس المجلس وهو رفض قانون انتخاب الرئيس بشكله الحالي، فيما تطرح لجنة البرلمان إمكانية النقاش حول قانون انتخاب البرلمان وعدم إدخال أي تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.

    البعثة الأممية تدعو للتمسك بالفرصة

    البعثة الأممية في طرابلس قالت أمس 30 سبتمبر/ أيلول، إنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الرباط بالمغرب في 30 أيلول/ سبتمبر والذي يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.

    وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، بحسب بيان اطلعت "سبوتنيك" عليه.

    كواليس الاجتماعات

    اتفق سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة مع المعلومات التي أكدتها مصادر من البرلمان، حيث أوضح أن الهدف من الاجتماع هو التوافق على قانون الانتخابات التشريعية.

    الجيش الوطني الليبي في طرابلس، ليبيا
    © AFP 2021 / - LNA War Information Division
    الجزائر تحذر من "تداعيات خطيرة" لانسحاب المرتزقة من ليبيا بشكل غير مدروس
    وكشف بن شرادة أن هناك خلافات بين اللجنتين تتمثل في تمسك لجنة البرلمان بعدم طرح أي جوانب تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية خلال اللقاء، بمعنى أنه صدر ولن يتم فيه أي تعديل.

    في المقابل تتمسك لجنة الأعلى للدولة بضرورة إدخال تعديلات على قانون الرئاسة، إضافة للتشاور بشأن قانون الانتخابات التشريعية الأمر الذي يهدد عملية التوافق.

    خلافات وانسداد

    وأوضح بن شرادة أن الدافع وراء اجتماعات المغرب، هو الانسداد الذي وقع بشأن السير نحو الانتخابات، مع إعلان الأعلى للدولة رفض قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان.

    تخوافات من عدم التوافق

    من ناحيته قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، إن عدم التوافق بين المجلسين له تأثير سلبي على المرحلة السياسية القادمة، والتي ستكون محل طعون قانونية، ومحل رفض لطيف كبير من النخب ومنظمات المجتمع المدني.

    انفراد البرلمان

    الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2
    © AFP 2021 / BIROL BEBEK
    وكالات: تصاعد التوتر المغربي الجزائري بعد حصول الرباط على مقاتلات "بيرقدار" التركية
    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن انفراد مجلس النواب بإصدار قوانين هذه المرحلة جعل بعد الدول المهتمة بالشأن الليبي تتدخل، في محاولة لخلق نوع من التقارب، وأن وجود الجانب الأمريكي والبعثة ولقائهم مع الطرفين قبل اجتماعهما له علاقة بالاجتماعات، إلى جانب دور المملكة المغربية.

    وأصدرت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات الليبية، أمس الخميس، بيانا بشأن حوار لجنة رئاسة مجلس النواب ولجنة مجلس الدولة في المغرب.

    وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، أعربت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية عن دهشتها من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب في البلاد، وهي اللجنة التي ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها.

    وأكدت اللجنة أن هذه اللجنة خرجت إلى المغرب دون علمها، ودون التشاور معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر، مشددة على أنه تم إقرار  لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية الليبية داخل القاعة، وسبق صدور قرار بشأنها، وهو قرار مجلس النواب تحت رقم 6 لسنة 2021.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة البريطانية لاشانا لينش تقف أمام المصورين لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لا وقت للموت في رويال ألبرت هول في لندن، بريطانيا، 28 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إكسبو 2020 دبي إنفوجراف
    معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك