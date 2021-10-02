تسجيل
14:03 GMT02 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كبار السن يرقصون في حديقة بيريزوفايا روشا في نوفوسيبيرسك الروسية

    متوسط عمر الإنسان يرتفع... هل يمكن أن يصل إلى عمر 130 عاما؟

    © Sputnik . Alexandr Kryazhev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103425/36/1034253640_0:195:2949:1853_1200x675_80_0_0_9da8d7a0d3b2eee04cd90f4fcdf5d41f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110021050300083-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%B1-130-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%9F/

    يسعى الإنسان للعيش طويلا، ويبحث عن طرق للوصول إلى هذا الهدف، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى احتمالية تحقيق هذا الحلم.

    وآخر متوسط عمر، ورد في تقرير إحصاءات الصحة العالمية لعام 2019، سجل ارتفاع متوسط الزيادة في العمر بشكل عام، من 66.5 عام إلى 72 عاما.

    المستقبل يحمل مفاجآت سارة

    إلا أن المستقبل يبدو أنه يحمل الكثير من الأخبار الجيدة للراغبين في حياة أطول، ففي دراسة نشرت نتائجها مؤخرا مجلة "رويال سوسايتي أوبن ساينس"، أشارت إلى أنه يمكن للإنسان أن يعيش حتى سن 130 عاما أو أكثر، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا لا يزال "احتمالا ضئيلا".

    الشيخوخة
    © Sputnik . Alexander Makarov
    عادات يومية تؤدي إلى تقدم مظهر الإنسان في العمر بشكل أسرع

    وعملت الدراسة بشكل أساسي على تحليل بيانات المعمرين الذين تخطوا عتبة 110 سنوات، وكذلك الذين تخطوا 105 سنة من عمرهم.

    وعلى هذا الأساس تمكن الباحثون بقيادة أستاذ علم الإحصاء في مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان أنتوني ديفيسون، من دراسة معلومات سجلتها قاعدة البيانات الدولية بشأن أكثر من 1100 شخص بلغوا سن 110 أو أكثر في 13 بلدا.

    وتوصل الباحثون من خلال البيانات المتاحة إلى أنه من المحتمل أن يعيش الإنسان لسن 130 عاما، لكنهم في الوقت ذاته أكدوا على أنه من خلال عملية استقراء البيانات يمكن استنتاج "ألا حدود لأمد حياة البشر".

    غير أن الدراسة أشارت إلى أن خطر الوفاة الطبيعية يزداد مع التقدم في السن، مشيرة إلى أن احتمال الموت بعد الوصول إلى سن 110 يصبح 50%.

    ويقول أنتوني ديفيسون، إن الحياة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص تصبح شبيهة بلعبة العملة المعدنية، "إذا جاءت على الصورة فأنت حي وإذا جاءت الجهة المقابلة فأنت ميت".

    ويؤكد ديفسون أن:
    أي دراسة عن المتقدمين في السن تستخدم "أسلوب الاستقراء" سواء كانت هذه الدراسة طبية أو إحصائية.

    ويشير ديفسون إلى أن وفقا للحسابات، تبقى فرص وصول شخص في عمر 110 إلى عمر 130 عاما لا تتجاوز "واحدا بالمليون"، ومشددا على أنها فرضية "ليست مستحيلة لكنها مستبعدة للغاية".

    صاحبة أكبر رقم قياسي في الحياة

    يبقى اسم الفرنسية جان كالمان صاحبة أكبر رقم قياسي في تاريخ البشرية الحديث، والتي توفيت في عام 1997 عن 122 عاما، ولم يتجاوز هذا العمر أحد حتى الآن.

    والآن تقترب اليابانية كاني تاناكا من تحقيق الرقم القياسي العالمي إذا حالفها الحظ وعاشت لأربع سنوات جديدة، فعمرها الآن بحسب السجلات الرسمية وصل إلى 118 عاما، ودخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأقدم شخص على قيد الحياة في العالم.

    اليابان على القمة

    وتتمتع المرأة اليابان بشكل خاص بمتوسط عمر كبير، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية تتمتع المرأة اليابانية بأطول متوسط عمر متوقع يصل في العالم إلى 86.8 عاما.

    كبار في السن
    © Depositphotos / Monkeybusiness
    130 عاما هو متوسط ​​العمر المتوقع للإنسان بحلول سنة 2100

    وتخصص اليابان يوما خاص للمسنين تسميه "عيد احترام المسنين"، وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان وصل نحو 86 ألفا و510 أشخاص.

    لماذا يرتفع عمر الإنسان؟

    بشكل عام يتعلق أمر الحياة الأطول بعوامل كثيرة من بينها الحصول على رعاية صحية جيدة، والالتزام بعادت صحية محددة، وكذلك التطور العلمي الذي حقق انتصارات كبيرة في مكافحة الأمراض الشهيرة التي كانت تقصف عمر الإنسان في سن صغيرة.

    وبالاطلاع على تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة يمكن التوصل إلى أنه خلال القرنين الماضيين ارتفع متوسط عمر الإنسان بمعدل سريع وثابت، ففي الوقت الذي كان عمر الإنسان في أربعينيات القرن الماضي لا يتجاوز الأربعين عاما بكثير، تمكن من الوصل إلى 60 عاما مع بداية القرن العشرين.

    ويرجع الباحثون ذلك إلى أنه كان نتيجة مباشرة لعصر الثورة الصناعية الأولى (العصر الفيكتوري) الذي كان من بين نتائجه التغذية الصحية والاهتمام بالنظافة وتحسين ظروف السكن والصرف الصحي.

    ويشير الباحثون إلى أنه مع بدايات القرن العشرين وما شهده من تطور كبير على كل الأصعدة وخاصة في مجالات تحسين الأوضاع الصحية والتوسع في تطعيمات الأطفال ارتفع أيضا متوسط العمر لدى الإنسان، وخاصة مع النصف الثاني من القرن العشرين مع ظهور علاجات للأمراض التي تؤدي إلى الموت المفاجئ مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك دخل الإنسان القرن 21 وهو يمتلك متوسط عمر أكبر إذ بلغ متوسط عمر المرأة 80 عاما والرجل 75 سنة.

    لكن هناك من يعتبرها أكذوبة

    رغم الدراسات الكثيرة التي تتحدث عن زيادة عمر الإنسان، إلا أن هناك الكثير من الباحثين يرون أن هناك تضليلا في الأمر، أو مسائل يجب توضيحها عن الحديث عن عمر الإنسان، وهي أن ما يحسبه العلماء هو متوسط عمر الإنسان وليس عمر الإنسان، وفسروا ذلك بمثال أنه إذا ولد طفلين في وقت واحد، مات الأول قبل أن يتم عامه الأول بينما وصل الثاني إلى سن 70، هناك يكون متوسط العمر بينهما 35 سنة.

    ولتأصيل تلك الفكرة يرجع العلماء إلى دراسة حقب زمنية قديمة من خلال دراسة الهياكل العظمية التي تم العثور عليها لأسلافنا من البشر كالإغريق والرومان والفراعنة، والتي تعزز الاعتقاد بأنه بالفعل قد وصل البشر غاية أعمارهم، وعدم صحة ما قيل أن هؤلاء الأسلاف لم يصلوا إلى سن الخمسين والستين.

    ومن بين المؤيدين لهذه النظرية الباحث وولتر شايدل، المهتم بالتركيبة الديمغرافية للمجتمع الروماني القديم، إذا يؤكد على وجود فارق أساسي وجوهري بين متوسط العمر وطول العمر، موضحا: "بخلاف متوسط العمر كناتج إحصائي فإن طول عمر البشر لم يتغير كثيرا".

    مشيرا إلى أن الحسابات التي تستند إليه متوسط العمر صحيح، ويمكن أن يطلعنا على عدة أمور تتعلق بظروف معيشة الطفلين، "لكنه، في الوقت ذاته لا يعطينا صورة كاملة، ويكون قاصرا حين ينسحب على حقب كاملة، أو مناطق بعينها، شهدت معدلات مرتفعة من وفيات الأطفال".

    الفراعنة عاشوا مثل المصريين حاليا

    وفي 2018 كشف وزير الأثار المصرية السابق، أن متوسط أعمار المصريين القدماء لم تختلف كثيرا عن المتوسط الذي يعيشه المصريون حاليا، وقال في لقاء تلفزيوني وقتها، إن بعض ملوك الفراعنة وصلت أعمارهم إلى 100 عام مثل الملك بيبى الثانى.

     

    انظر أيضا:

    أهم الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان مع التقدم في العمر
    خبير يحدد سبعة منتجات تطيل من عمر الإنسان
    دراسة: المشي السريع يؤثر على متوسط ​​عمر الإنسان
    130 عاما هو متوسط ​​العمر المتوقع للإنسان بحلول سنة 2100
    عادات يومية تؤدي إلى تقدم مظهر الإنسان في العمر بشكل أسرع
    دراسة: 4 أطعمة "تقصر عمر الإنسان" و5 أخرى تطيله
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة البريطانية لاشانا لينش تقف أمام المصورين لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لا وقت للموت في رويال ألبرت هول في لندن، بريطانيا، 28 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إكسبو 2020 دبي إنفوجراف
    معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك