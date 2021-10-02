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    وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري

    وزير الدفاع المصري: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرة على الدفاع عن أمننا القومي

    © AP Photo / Petros Karadjias
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    قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم السبت، إن "مصر تمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرة على الدفاع عن أمنها القومي".

    وأكد الفريق أول محمد زكي، خلال حضوره تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد- 32" بالذخيرة الحية، أن "القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف".

    وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن التدريبات تضمنت إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية، والمدفعية، كما شملت تدريبات العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي على تطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

    وكان رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد قام بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة في نطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئان على الأحوال المعيشية والإدارية، كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

    وتفقد الفريق محمد فريد عددا من المشروعات القومية التى تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والمؤسسات والمصالح الحكومية، حيث التقى بعدد من الأهالي والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة نظير ما قدموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء.

    وهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، باللجوء للقوات المسلحة من أجل حماية نهر النيل من التعديات الكبيرة التي وقعت عليه، لافتا إلى أن الأمور وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة.

    وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة مياه بحر البقر في سيناء، أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر، قائلا: "الأمر لو تطلب نزول الجيش لاسترداد أصول الدولة هنعمل كده (سنفعل ذلك)". كما طالب وزارة الداخلية بإزالة التعديات على أراضي الدولة في 6 أشهر حتى لو تطلب الأمر تدخل الجيش، مؤكدًا أن "التعدي على الأراضي الزراعية غير مسموح بالمرة".

    وتابع موجها حديثه لوزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي: "ينزل الجيش يا محمد، والمعدات تكون موجودة سواء ألف أو 3 ألاف أو 10 آلاف معدة. وكل الجسور ترجع تانى زى ما كانت.. وكل بيانات الناس دى تبقى موجودة معانا.. سواء تعدى على أراضى زراعية أو جسور".

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