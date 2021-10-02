تسجيل
13:08 GMT02 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إعداد قهوة على الرمل في معرض ليبيا الأول للقهوة

    لأول مرة في ليبيا... مهرجان في طرابلس بمناسبة يوم القهوة العالمي... صور

    © Sputnik . Nader Alsharif
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050318932_0:122:1201:797_1200x675_80_0_0_4dd9f8ad9b7b8b2516b99b4eac01d9a4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110021050319056-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A--%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    يحتفي الكثيرون باليوم العالمي للقهوة، إذ تحظى هذه الثروة العريقة بحب الناس في أنحاء جميع العالم، خاصة وإن كانت بطلة الصباح عند شروق الشمس ونجمة الليل عند إطلالة القمر، بالإضافة إلى المواعيد والجلسات والسهرات حيث تتربع القهوة على رأس المشروبات الأساسية في الشارع الليبي والعربي.

    وانطلق مهرجان القهوة لأول مرة بليبيا في العاصمة طرابلس، مساء أمس الجمعة، ليحتفل الناس مع القهوة اليوم العالمي لهذه الذي يصادف الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ويستمر المهرجان لمدة 4 أيام.

    والتقت "سبوتنيك" مع رئيس اللجنة المنطقة لمهرجان القهوة في  ليبيا، عبد الحكيم قدورة، الذي أكد بدوره على أن "الليبيين من الشعوب العربية التي يعشقون القهوة بشكل كبير"، مضيفا أنهم "يبدأون يومهم دائما بفنجان من القهوة على أنغام فيروز أو أنغام الفنانين الليبيين من الزمن الجميل".

    وقال قدروة، في حديثه لـ"سبوتنيك": "سيقام اليوم الجمعة تزامنا مع اليوم العالمي للقهوة الذي يصادف بداية شهر أكتوبر، مهرجان ومعرض للقهوة لأول مرة في في  ليبيا "، مشيرا أن "المهرجان يتخلله عدة مسابقات أونلاين للمتابعين للصفحة والسوشيال ميديا وداخل المهرجان وستكون هذه المسابقات أثناء فاعليات المعرض وداخل اروقة المعرض".

    وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان القهوة أن "معرض القهوة سينطلق مساء اليوم الجمعة، وسيستمر لمدة 4 أيام"، مضيفا "نأمل أن يكون هذا المعرض كل عام في الأول من أكتوبر ويشمل هذا المعرض كل فعاليات المتعلقة بالقهوة وملحقاتها".

    وردا على سؤال حول المهرجان هل سيكون للتذوق فقط، أم يتضمن جلسات تثقيفية حول تاريخ القهوة صناعتها نشأتها طرق تصنيعها قال قدورة إنه "ستكون هناك مساحة كبيرة من التذوق، والجميع يحاول أن يعرض منتجاته لتذوق القهوة، ولكن سيكون هناك مجال للنقاش والحوار، وخاصة أن المكان الذي اختير لتنظيم المعرض هو في متحف قصر الخلد، وهذا المكان يعبر عن تاريخ وعراقة  ليبيا، وفرصة للتعرف على هذا المتحف الكبير، وإمكانية التنزه في الحدائق الموجودة به، وهذا يفتح مجالا للحوار وعدم الملل وربما نقطة اللقاء، وقد استقبلنا من خلال الصفحة الخاصة بالمهرجان العديد من المشاركات".

    • من داخل معرض ليبيا الدولي للقهوة
      من داخل معرض ليبيا الدولي للقهوة
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • معرض ليبيا الدولي للقهوة
      معرض ليبيا الدولي للقهوة
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • منتجات القهوة داخل المعرض الدولي للقهوة في ليبيا
      منتجات القهوة داخل المعرض الدولي للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • معرض ليبيا الأول للقهوة
      معرض ليبيا الأول للقهوة
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • معرض ليبيا الدولي للقهوة
      معرض ليبيا الدولي للقهوة
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • أحد أجنحة معرض ليبيا الأول للقهوة
      أحد أجنحة معرض ليبيا الأول للقهوة
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • دليل معرض ليبيا الدولي للقهوة
      دليل معرض ليبيا الدولي للقهوة
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • منتجات بن معروضة داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      منتجات بن معروضة داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • أحد العارضين داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      أحد العارضين داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • من داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      من داخل المعرض الأول للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • زوار أول معرض للقهوة في ليبيا
      زوار أول معرض للقهوة في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    • منتجات معروضة في مهرجان القهوة الأول في ليبيا
      منتجات معروضة في مهرجان القهوة الأول في ليبيا
      © Sputnik . Nader Alsharif
    1 / 15
    © Sputnik . Nader Alsharif
    من داخل معرض ليبيا الدولي للقهوة

    وحول استيراد البن من بعض الدول المصدرة لأنواع البن الفاخر والجيد، ممن هي أهم الدول التي تستورد منها  ليبيا  البن، وهل يوجد مصانع ليبية لصناعة البن، قال رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان القهوة: "نعم الاستيراد في ليبيا للقهوة يعتمد بشكل كبير على استيراد البن البرازيلي والإيطالي وأخيرا الهندي وبعض الدول الأسيوية".

     وأوضح أن "الحقيقة لا توجد في  ليبيا مصانع كبيرة لصناعة البن، لكن توجد مطاحن تضع علامات تجارية لأنواع البن المختلفة والمختلطة، ونأمل أن يكون لنا باع أو مجال في هذه الصناعة وبالأخص ليبيا  التي تتوسط شمال أفريقيا، وبالإمكان أن يكون تأثيرها على المنطقة بشكل إيجابي في مجال القهوة".

    وتابع: "السبب الرئيسي لإقامة المهرجان لحب الليبيين للقهوة وأنا أولهم من عشاق القهوة، الليبيون انطلقوا في ثقافة خلال السنوات الأخيرة هي عشق القهوة خاصة في الصباح، ومن الصعب أن يبدأ الجميع يومهم في الصباح دون فنجان للقهوة أو نسكافية أو النصص أو الكابتشينو وغيرها، هكذا اصبح الليبيون يعشقون يومهم لأنه يبدأ دائما بالقهوة".

    وختم رئيس اللجنة المنطقة لمهرجان القهوة في  ليبيا، عبد الحكيم قدورة، حديثه بالقول: "من خلال هذا الارتباط الروحي أطلقنا هذا المعرض محاولين أن نؤكد هذا النوع من الثقافات المتعلقة بطقوس الصباح لليبيين".

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    خبيرة تغذية تكشف الطريقة المثلى لتناول القهوة
    خبيرة تحذر من خطر شرب القهوة على معدة فارغة
    دراسة تكشف عن تأثير خطير للقهوة والكافيين على "فيتامين د"
    طرح آلة حاسبة تنظم معدل شرب القهوة على اختلاف أنواعها وتحافظ على البيئة
    علماء: مؤشرات اختفاء القهوة قد بدأت بسبب حدث "متطرف"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة البريطانية لاشانا لينش تقف أمام المصورين لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لا وقت للموت في رويال ألبرت هول في لندن، بريطانيا، 28 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إكسبو 2020 دبي إنفوجراف
    معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك