الأردن يحتضن أول مهرجان للمناطيد بمشاركة دول أوروبية.. فيديو

يحتضن الأردن أول مهرجان للمناطيد بمشاركة عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا، وذلك في الفترة الممتدة مابين 1 و5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما يشمل المهرجان، الذي ينظم في مناطق المثلث الذهبي ووادي رم والبتراء والعقبة عروضا سياحية أخرى مثل القفز الحر بالبراشوت وركوب المنطاد للجمهور.

هذا وأثار إدراج مهرجان المنطاطيد في الأردن لأول مرة في برنامج "أردن جنة" ردود فعل إيجابية بين المواطنين.

وقالت مواطنة أردنية "من المدهش مشاهدة بالونات الهواء الساخن )المناطيد) وهي توفر تجربة خاصة وفريدة من نوعها".

فيما عبرت بيسان زيد، 30 سنة عن سعادتها بالمهرجان، قالت لصحيفة جوردان تايمز إنها جربت منطاد الهواء الساخن مرة واحدة في تركيا وتخطط للذهاب إلى المهرجان مع أصدقائها المقربين، "لمشاهدة المناظر الجميلة لوادي رم".